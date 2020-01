Clash of Clans in continua ascesa: guadagnati 727 milioni di dollari nel 2019

Debuttato nell’ormai lontano agosto 2012, Clash of Clans continua a spiccare nelle classifiche internazionali come uno dei titoli mobile più scaricati di sempre. Il titolo di Supercell ha ricavato ben 727 milioni di dollari nel 2019, con un incremento del 27% rispetto ai guadagni totali del 2018 (527 milioni). Secondo l’ultimo report dell’analista Sensor Tower, il merito è da attribuire alla recente introduzione di un pass di gioco a pagamento, il Gold Pass, frutto di una strategia che si ispira direttamente al modello di business di Fortnite.

Clash of Clans torna a crescere grazie al Gold Pass

Dopo i brillanti risultati ottenuti nel 2014 (1,6 miliardi di dollari) e nel 2015 (1,8 miliardi), Clash of Clans era entrato in un periodo di lento declino registrando cifre sempre più basse.

È grazie al nuovo Gold Pass che i ricavi del gioco mobile sono tornati a crescere per la prima volta in tre anni: il pass, dal costo di 4,99 dollari, è stato acquistato da milioni di giocatori, per una spesa complessiva di 66,6 milioni di dollari registrata nel solo mese di debutto (aprile 2019) - con una crescita del 73% rispetto all’aprile 2018.

Stando ai dati diffusi da Sensor Tower, infatti, dall’inizio di aprile il gioco ha registrato ricavi per 597 milioni di dollari fino alla fine dello scorso dicembre, segnando un incremento del 32% dai 453 milioni guadagnati un anno prima, nello stesso periodo di tempo.

Titoli più recenti come Clash Royale e Brawl Stars continuano a macinare grandi numeri su mobile, ma resta Clash of Clans il prodotto più redditizio di Supercell, rappresentando il 42% degli introiti del publisher finlandese (2019).

Il merito del ritrovato successo di Clash of Clans va in parte attribuito a Fortnite e al suo esemplare Battle Pass. Anche il titolo di Epic Games ha chiuso il 2019 in bellezza, sfiorando l’impressionante soglia degli 1,8 miliardi di dollari e registrando, al tempo stesso, un lieve calo di popolarità del brand - che nel 2018 aveva guadagnato 2,4 miliardi di dollari.