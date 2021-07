Casio Pac-Man è l'orologio completamente dedicato al gioco degli anni '80. Ed è stupendo!

Casio e Pac-Man insieme per un momento nostalgia che di certo non potrà non colpirvi se avete vissuto gli anni '80 giocando proprio a questi videogiochi. Ebbene la scommessa è quella di riportare in auge dal passato la nostalgia di un gioco che ha letteralmente tenuto chiunque dentro alle sale giochi per ore ed ore. Ecco allora che a distanza di anni, Casio, ha deciso di regalare agli appassionati di Pac-Man una versione speciale del suo classico orologio in alluminio con delle decorazioni speciali dove appaiono i fantasmini e tutti i percorsi del gioco.

Casio e Pac-Man: ecco l'unico orologio dedicato al videogioco

Si chiama Casio A100WEPC ed è completamente dedicato a Pac-Man. Un classico orologio Casio basato sulla recente riedizione dello storico F-100, lanciato nel lontano 1978, ma con la completa personalizzazione che riprende in tutto e per tutto il gioco di Pac-Man a tema fantasmini e pillole. Una combinazione che di certo non potrà passare inosservata a chi negli anni '80 ha giocato per ore ed ore con Pac-Man.

Bellissima ed elegante la cassa in alluminio con finitura in oro che non solo rimanda agli anni '80 ma che in qualche modo forse richiama anche lo stile di quegli anni. Non è un normale orologio questo Casio vcisto che possiede un quadrante digitale con alla base 4 pulsanti rotondi e tutta la grafica tipica di Pac-Man con sfondo nero e con i fantasmini colorati ovunque.

C'è chiaramente anche il logo ''Illuminator'' che perà è stato realizzato appositamente per riprendere il videogioco. Al posteriore la cassa dell'orologio è completamente incisa a laser con non solo il modello e le informazioni riguardanti il Casio ma anche con la scritta tipica di Pac-Man nonché i fantasmini rincorsi da Pac-Man appunto. Il tutto contornato dai vari labirinti del gioco.

Il nuovo Casio con Pac-Man sarà disponibile per tutti ad un prezzo di 99€ già dal prossimo mese di agosto e dovrebbe arrivare da subito nel sito ufficiale di Casio oltre che poi anche nei vari rivenditori affiliati. QUI l'indirizzo per trovarlo ad agosto sul sito ufficiale di Casio.