Call of Duty Warzone 2.0 arriva domani: trailer di lancio, tutti i dettagli su DMZ e Stagione 1

Da qualche ora è possibile pre-caricare Warzone 2.0 su tutte le piattaforme compatibili. Da domani l'esperienza battle royale di Call of Duty sarà disponibile gratuitamente, affiancando il più recente Modern Warfare II e introducendo un'inedita modalità di gioco nota come DMZ.

Per l'occasione Activision ha rilasciato uno spettacolare trailer di lancio per il nuovo Warzone. Il publisher statunitense ha inoltre svelato tutti i dettagli relativi alla Stagione 1 di Call of Duty: MW2 e le informazioni più importanti circa DMZ. Ecco cosa c'è da sapere.

Warzone passa alla versione 2.0: cosa ci aspetta

Dalle 19 (ora italiana) di domani, mercoledì 16 novembre, i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 accederanno a tutti i contenuti della Stagione 1.

Sarà inoltre disponibile Warzone 2.0, la rinnovata esperienza multigiocatore che includerà DMZ e tante altre novità preparate da Infinity Ward. Focalizziamoci momentaneamente sul nuovo battle royale di casa Activision, che porta con sé un'ambientazione inedita, tantissime innovazioni lato gameplay e le playlist in terza persona già presentate in MW2.

La prima 'arena' di Warzone 2.0 risponde al nome di Al Mazrah, setting che integrerà diversi scenari tratti dalle mappe multiplayer di MW2, come Embassy, Sarrif Bay, Sa'id. I giocatori potranno personalizzare il proprio equipaggiamento o ottenerne uno combattendo sul campo di battaglia, grazie a nuovi eventi pubblici. Non mancherà il Negozio, dove sarà possibile spendere il denaro raccolto in-game per acquistare le armi principali degli equipaggiamenti creati.

Warzone 2.0 eredita gran parte delle meccaniche viste nella prima versione del battle royale. Una delle feature più apprezzate è il gulag, che in questa nuova iterazione subisce qualche cambiamento: l'arena accoglierà scontri 2v2 in cui coppie di giocatori - abbinate casualmente - dovranno coordinarsi per eliminare la squadra avversaria. I prigionieri saranno sorvegliati dal secondino, che "comparirà nel corso della partita per rendere lo scontro ancora più frenetico".

Il secondino non sarà l'unico soldato controllato dall'intelligenza artificiale. Durante i match di Warzone 2.0 ci si imbatterà in altri NPC nemici, presenti solo nel gulag, nelle roccaforti e nei siti segreti. Tutti questi luoghi sono indicati in maniera chiara sulla mappa tattica, al fine di offrire ai giocatori la libertà di affrontare questi avversari o di evitare lo scontro.

Tra le altre grandi novità di Warzone 2.0 troviamo un'ampia gamma di nuovi veicoli militari, tra cui troviamo gli agili ATV, i fuoristrada, elicotteri leggeri e pesanti e un paio di imbarcazioni. Ricordiamo infatti che in MW2 sono stati introdotti i combattimenti in acqua, che consentiranno agli operatori di attraversare i corsi d'acqua presenti nell'ambientazione e, nelle situazioni più concitate, affrontare scontri sott'acqua - dove sarà possibile utilizzare solo arme secondarie.

Per quanto riguarda le playlist in terza persona, queste entreranno a far parte della rotazione settimanale dell'esperienza battle royale nel corso della Stagione 1 di MW2.

DMZ, Warzone Caldera, Stagione 1 di MW2



Oggetto di numerosi rumor che hanno anticipato il debutto di Call of Duty: Modern Warfare 2, DMZ è il nome di una nuova modalità multigiocatore open world. In questa game mode "due squadre di operatori avranno la massima libertà di completare missioni per fazioni, dedicarsi a obiettivi secondari, affrontare operatori nemici o soldati dell'IA e andare a caccia di oggetti preziosi mentre cercano di sopravvivere fino all'estrazione", spiegano gli sviluppatori.

Con il debutto di Warzone 2.0, la prima versione del battle royale non verrà 'cestinata' da Activision, tuttavia verrà temporaneamente messa in standby prima di ritornare con un nuovo nome: Warzone Caldera. Sarà un gioco free-to-play completamente separato da Modern Warfare 2 e da Warzone 2.0. Questa nuova versione offrirà un'unica playlist standard che permetterà agli utenti di giocare nella mappa Caldera - Rebirth Island e Fortune's Keep non saranno disponibili all'uscita.

Spendendo qualche parola per la Stagione 1 di Call of Duty: MW2, questa vedrà il ritorno di due mappe molto amate dalla community e particolarmente adorate dai fan degli scontri ravvicinati. Sono Shoot House e Shipment, entrambe rivisitate per accogliere diverse novità estetiche.

La 'nuova' Shoot House è "progettata per addestrare i mercenari del cartello a un livello paragonabile agli operatori delle forze speciali messicane"; sarà disponibile da domani e riproporrà la sua struttura a tre corsie. Shipment, in arrivo a metà stagione , è invece ambientata "su una nave da carico flagellata da una tempesta nell'oceano Atlantico"; gli sviluppatori lasciano intendere che i confini della mappa sono stati rimossi per consentire i combattimenti in acqua.

Senza troppe sorprese, con la Stagione 1 arriva anche un Battle Pass nuovo di zecca, con una serie di contenuti gratuiti e premium distribuiti in 'settori': i giocatori avranno la libertà di scegliere i settori preferiti per iniziare a sbloccare determinati item. Il pass includerà quattro armi e sei operatori che espanderanno il roster di gioco. Il sistema di Prestigio stagionale consentirà ai giocatori più accaniti di ottenere un grado Prestigio dopo aver superato il livello 55: si potranno sbloccare fino a cinque gradi Prestigio, con il quinto ottenibile dopo il livello 250.

Warzone 2.0, DMZ e la Stagione 1 di Call of Duty: MW2 arriveranno domani.