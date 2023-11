Call of Duty Modern Warfare III: nessun trofeo di platino su PS5, è un DLC di Modern Warfare II

Spesso apostrofati come DLC dei rispettivi predecessori da chi, evidentemente, non ama il franchise, pare che stavolta il nuovo Call of Duty: Modern Warfare III venga considerato effettivamente un DLC, stando ai trofei / obiettivi su alcune piattaforme.

L'utente X (Twitter) The Snitch, attraverso l'accesso anticipato alla campagna, ha notato che il nuovo sparatutto di Activision non ha alcun trofeo di platino nella versione PS5, in quanto la piattaforma lo individua come espansione di Modern Warfare II, rilasciato lo scorso anno.

È curioso notare che, invece, il trofeo di platino per la versione PS4 esiste e viene considerato dalla piattaforma un gioco diverso dal precedente. Chiaramente questo lascia intendere che la lista dei trofei su PS5 potrà essere aggiornata già entro la data di rilascio ufficiale fissata per il prossimo 10 novembre.

Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS5 no contará con trofeo de platino.



Además los trofeos figuran como DLC de Modern Warfare 2.



En PS4 sí habrá platino. pic.twitter.com/JKKwnFtJjN — The Snitch (@insider_wtf) November 2, 2023

Tuttavia, anche su Steam è avvenuta una cosa simile. Va segnalato che, nel caso della piattaforma Valve, gli ultimi capitoli del franchise sono stati raccolti sotto un unico "sottolauncher" denominato semplicemente "Call of Duty". Rimane curioso, però, il fatto che anche nel caso di Steam il gioco venga categorizzato come DLC, mentre gli obiettivi naturalmente sono stati semplicemente aggiunti all'applicazione.

In ogni caso, vi ricordiamo che da oggi 2 novembre, alle ore 18 italiane, sarà possibile giocare alla campagna di Call of Duty: Modern Warfare III per tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco. Con il rilascio ufficiale previsto il 10 novembre verranno introdotte le modalità multiplayer e Zombies.