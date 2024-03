Call of Duty: Modern Warfare III, arriva l'aggiornamento mid-season con una caterva di novità

Per alleviare l'attesa fino alla Stagione 3, da domani 6 marzo alle 18:00 sarà disponibile l'aggiornamento mid-season di Call of Duty: Modern Warfare III. Il nuovo update porterà tante novità per ogni palato, dai cultori della modalità Zombi fino ai più temerari giocatori di Warzone. Ma procediamo con ordine.

Per quanto riguarda il multiplayer, il nuovo update introdurrà la mappa Das Haus in una versione rimasterizzata. I giocatori potranno affrontarsi nelle classiche modalità 6v6 in un'ambientazione sulla cima di un grattacielo. Inoltre, verranno introdotte due nuove modalità: Bounty e Jaggermosh. Nella prima i giocatori potranno eliminare l'HVT per ottenere punti, mentre nella seconda potranno combattere nei panni di un Juggernout ispirato agli Space Marine di Warhammer 40.000.

A tal proposito, nello store saranno inseriti nuovi bundle tra cui uno dedicato proprio all'universo di Games Workshop, oltre a quelli di Godzilla x Kong e un bundle completamente nuovo dedicato a Dune. Naturalmente non mancheranno nuove sfide settimanali e due nuove armi.

In merito a Warzone, le novità sono davvero interessanti a partire da un nuovo punto di interesse mobile: Fortune's Keep. I giocatori potranno salire a bordo del vascello di ricerca che circumnavigherà l'isola. Verrà aggiunta anche una nuova serie di uccisioni che consentirà di attaccare dalla distanza anche gli avversari rintanati negli edifici e un nuovo potenziamento da campo per generare una piccola zona sicura all'interno del gas.

Infine, verrà aggiornata la modalità Zombi, la vera e propria novità di questo Modern Warfare III. Per gli appassionati della componente survival, sarà aggiunta una nuova missione: i giocatori potranno continuare la loro (dis)avventura al fianco di Sergei Ravenov, mentre indagano su una nuova anomalia.

Le squadre avranno anche accesso a una nuova spaccatura e potranno affrontare il nuovo Signore della Guerra Keres, uno specialista della guerra chimica. Saranno disponibili nuovi schermi tra cui l'arma Mags of Holding, la nuova moto Blood Burner Key e V-R11 Wonder Weapon, una nuova arma che trasforma gli zombi in mercenari amichevoli e i mercenari in zombi amichevoli. Per maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente al post sul blog ufficiale.