Bud Spencer & Terence Hill: parte la campagna Kickstarter per Slaps and Beans 2

Dopo il successo del primo clamoroso episodio, Bud Spencer e Terence Hill tornano a invadere gli schermi dei videogiocatori con Slaps and Beans 2. Parliamo del sequel del gioco ufficiale dedicato all'iconico duo cinematografico, titolo che espanderà l'avventura originale con una nuova storia e numerosi minigiochi, tutti ricchi di easter egg ispirati ai film originali dei due attori.

Lo sviluppo è curato ancora una volta dagli italiani del Trinity Team. Oggi, in collaborazione con Buddy Productions, gli sviluppatori hanno lanciato ufficialmente la campagna di crowdfunding su Kickstarter. La raccolta fondi si concluderà il prossimo novembre.

Slaps and Beans 2 è realtà: ecco cosa ci attende nel sequel

"Noi siamo l'unica coppia cinematografica al mondo a non aver mai litigato", dichiaravano Bud Spencer e Terence Hill, pseudonimi rispettivamente di Carlo Pedersoli e Mario Girotti. Ecco dunque che i due torneranno nel nuovo Slaps and Beans 2, portando con sé nuove avventure tratte dalle pellicole più note della loro filmografia. Gli sviluppatori promettono "una storia inedita, nuovi mini-game, party mode estesa a 4 giocatori e tantissime altre novità". Troveremo inoltre le musiche originali dei film e la localizzazione in 12 lingue, tra cui l'italiano, naturalmente.

Tutto questo arriverà dopo il raggiungimento del traguardo prefissato: sulla pagina Kickstarter del gioco, il goal base di Slaps and Beans 2 equivale a 220.000 euro.

La campagna è stata inaugurata solo poche ore fa, ma ha già conquistato l'interesse di centinaia di sostenitori - nel momento in cui vi scriviamo sono stati raccolti più di 24.600 euro. Se la campagna avrà successo, gli sviluppatori introdurranno contenuti extra e, soprattutto, il doppiaggio italiano. "Tra gli stretch goal più interessanti troviamo il doppiaggio (con voci del calibro di Michele Gammino, Tilo Schmitz e Dennis Schmidt-Foß) e il rilascio per le console di ultima generazione".

Nei piani del Trinity Team, Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 verrà lanciato su PC entro il dicembre 2022. Dopo il debutto su Steam, il beat 'em up arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One e, se verrà raggiunto lo stretch goal, potrà approdare sulle console last-gen, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Tra gli stretch goal della campagna è inoltre prevista una release per i dispositivi mobile (iOS e Android).

Se volete sostentere il progetto del Trinity Team potete visitare la pagina Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2. Basta un contributo di 15 euro per assicurarsi una copia digitale del gioco (Steam), ma con qualche euro in più si otterrà l'accesso alla Closed Beta e un bundle che include il primo episodio di Slaps and Beans.