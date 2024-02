Borderlands: ecco l'incredibile trailer del film dedicato allo sparatutto di Gearbox

Sviluppato da Gearbox Software e lanciato nel 2009 su PC, PS3 e Xbox 360, Borderlands è un colorato sparatutto che si è rapidamente affermato come il Re del sottogenere 'looter-shooter'. Ha convinto milioni di giocatori con il suo coinvolgente gameplay e uno stile visivo unico, per non parlare dell'umorismo tagliente e i folli personaggi del cast di gioco.

Il successo del franchise ha portato alla realizzazione di vari spin-off, tra cui un'acclamata serie di avventure punta-e-clicca prodotta da Telltale Games (Tales from the Borderlands). Il più grande traguardo di Borderlands sarà, però, quello di approdare sul grande schermo: dopo una lunga attesa, la pellicola diretta da Eli Roth si mostra nel primo entusiasmante trailer.

Borderlands, il film: Claptrap e co. nel primo trailer

Sin dall'annuncio, il film di Borderlands ha suscitato grande interesse presso i fan della serie videoludica - e non solo. Tra i principali motivi, il cast stellare che vede la presenza di alcuni pesi massimi di Hollywood, quali Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis. Troviamo anche altri volti ben noti, come quelli di Kevin Hart, Jack Black e Edgar Ramírez, così come l'imponente Florian Munteanu - il Viktor Drago di Creed II - e la giovane e talentuosa Ariana Greenblatt.

Ogni star interpreta un personaggio iconico della serie di Gearbox. Alcuni provengono dal primissimo capitolo del franchise, altri dai popolari sequel e persino dagli spin-off.

"Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso, torna nella sua casa, Pandora, il pianeta più caotico della galassia. La sua missione è trovare la figlia scomparsa di Atlas (Ramírez), il più potente S.O.B. dell'universo. Lilith stringe un'alleanza con una squadra inaspettata: Roland (Hart), un mercenario esperto; Tiny Tina (Greenblatt), una giovane demolitrice; Krieg (Munteanu), il muscoloso protettore di Tina; Tannis (Curtis), uno scienziato stravagante che ne ha viste di tutti i colori; e Claptrap (Black), un robot saccente".

"Insieme, questi improbabili eroi devono combattere una specie aliena e pericolosi banditi per scoprire uno dei segreti più esplosivi di Pandora. Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l'uno per l'altro". Nel trailer, pubblicato da Lionsgate, è possibile intravedere altri volti familiari, come il trafficante d'armi Marcus Kincaid e Mad Moxxi.

Randy Pitchford, fondatore e CEO di Gearbox, ha dichiarato: "Borderlands è una corsa divertente, unica e selvaggia in cui abbiamo preso i nostri amati personaggi e i temi del nostro pluripremiato Borderlands e li abbiamo portati in una nuova esperienza cinematografica in live action, vivida, vibrante ed emozionante che entusiasmerà il pubblico con nuove sorprese!".

Il film diretto da Eli Roth (Hostel, Thanksgiving) arriverà nelle sale il 9 agosto 2024.