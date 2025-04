Borderlands 4 è statoanticipato, ma non c'entra nulla l'uscita di GTA VI

Borderlands 4 è stato anticipato di quasi due settimane al 12 settembre. Per quanto le prime ipotesi individuavano la ragione della scelta nell'uscita di GTA VI, il CEO di Gearbox Software ha chiarito che non vi è alcuna correlazione tra i due giochi

Se c'è un evento a dir poco raro quando si parla di videogiochi è indubbiamente l'anticipazione di una data di uscita. Eppure, è quanto accadrà a un gioco tutt'altro che piccolo: stiamo parlando di Borderlands 4, il quale è stato inaspettatamente anticipato di quasi due settimane.

In un post prontamente rimosso da X (Twitter), Randy Pitchford ha condiviso un video in cui esclama "Santo cielo, cosa? Questo non accade mai" annunciando la nuova data d'uscita fissata per il 12 settembre, undici giorni in anticipo rispetto a quella precedente prevista per il 23 settembre.

Il CEO di Gearbox Software ha sicuramente fatto felici i numerosi fan di Borderlands che potranno mettere le mani sul nuovo capitolo in anticipo e dopo oltre 5 anni di attesa. Tuttavia, c'è un piccolo gruppo di fan che forse ha cantato vittoria troppo velocemente: le decine di milioni di giocatori di Grand Theft Auto o, più semplicemente, GTA.

Gearbox è parte di 2K Games, una controllata di Take-Two Entertainment, a sua volta società madre anche di Rockstar Games. Mentre GTA VI semina il panico tra tutti gli altri editori, che hanno fatto chiaramente capire che le finestre di lancio saranno decise in modo da non entrare in competizione con il free roaming di Rockstar, è ovvio che Take-Two non voglia farsi concorrenza in casa.

L'associazione è stata immediata: l'anticipazione di Borderlands 4 serve a Take-Two per evitare che il lancio in prossimità di GTA VI sottragga vendite all'opera di Gearbox. In sintesi, si è subito pensato che GTA VI sarebbe stato rilasciato tra settembre e ottobre di quest'anno.

Per quanto la finestra sia plausibile, poiché Rockstar a febbraio ha confermato che il gioco è ancora previsto per l'autunno di quest'anno, Randy Pitchford ha provveduto a placare gli entusiasmi, spiegando che non vi è alcuna correlazione tra GTA VI e Borderlands 4.

Borderlands 4 shipping early is 100% the result of confidence in the game and development trajectory backed by actual tasks and bug find/fix rates. Our decision is literally 0% about any other product’s actual or theoretical launch date. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 30, 2025

"L'uscita di Borderlands 4 è al 100% frutto della fiducia nel gioco e nel suo percorso di sviluppo, supportata da impegni concreti e dalla frequenza di individuazione e correzione dei bug. La nostra decisione non ha assolutamente nulla a che vedere con la data di lancio, presunta o teorica, di qualsiasi altro prodotto" ha scritto Pitchford su X.

Insomma, pare che al momento neanche in quel di Gearbox sia nota la data di rilascio di GTA VI e non è da escludere che la stessa Take-Two stia ancora valutando la finestra più adeguata. Per il momento, i lavori sembrano procedere secondo i piani, ma ancora non possiamo escludere un eventuale ritardo che, peraltro, non sarebbe neanche una novità per Rockstar.