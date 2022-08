BioShock: Netflix rivela il regista e lo sceneggiatore

Netflix ha annunciato il film di BioShock nello scorso mese di febbraio, pur senza comunicare molti dettagli. Ha fatto solo sapere che della produzione se ne sarebbero occupate Take-Two e Vertigo Entertainment, oltre al fatto che sarebbe stato un prodotto "live action". Nient'altro.

Ora rende noti alcuni dei nomi più importanti del cast artistico, che tra l'altro sono nomi di livello. Il film sarà diretto da Francis Lawrence, principalmente ricordato per aver diretto la saga di Hunger Games, ma anche per Io sono leggenda con Will Smith. Ancora più illustre la firma che si occuperà dello script, visto che toccherà a Michael Green, già autore dell'apprezzato Blade Runner 2049 diretto da Denis Villeneuve.

Non ci sono invece ancora dettagli sulle tempistiche di uscita del film. Ma non è l'unica notizia relativa a videogiochi e trasposizioni "live action". Steve Blackman, infatti, sarà lo showrunner della serie televisiva di Horizon, rivelata a maggio. Blackman si è già occupato di The Umbrella Academy.

Nella serie televisiva Aloy tornerà come protagonista, mentre dovrebbero apparire anche altri personaggi celebri del videogioco come Elisabet Sobeck e l'antagonista Theodor "Ted" Faro. La narrazione parrebbe essere suddivisa su due linee temporali: una seguirà la caduta dell'umanità, mentre l'altra riguaderà le vicende raccontate nei due videogiochi della serie Horizon.

C'è molto fermento verso i lavori di trasposizione "live action" dei videogiochi, probabilmente anche più che nello sviluppo di nuovi titoli destinati ai sistemi di gioco. Nuove forme di narrazione crossmediale sembrano occupare spazi sempre più preminenti nel mondo dell'intrattenimento.