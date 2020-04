Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft svela ufficialmente il nuovo capitolo

È arrivato poche ore fa l'annuncio officiale di Assassin's Creed Valhalla, nuovo capitolo del pluriacclamato franchise di Ubisoft. Il reveal era stato anticipato la scorsa giornata da alcuni insider e dalla stessa Ubisoft China, ma solo in occasione di una (lunga) livestream abbiamo potuto dare un'occhiata all'ambientazione e al protagonista del prossimo episodio.

Assassin's Creed: è arrivato il momento dei vichinghi

La presentazione del nuovo Assassin's Creed Valhalla si è tenuta durante una diretta su Twitch, realizzata da Ubisoft in collaborazione con BossLogic.

L'artista australiano - famoso per i suoi lavori ispirati a film, fumetti e videogiochi - è stato scelto dal publisher per creare una vera opera d'arte digitale ispirata al prossimo capitolo della serie: l'illustrazione, ultimata dopo ben 6 ore di lavoro, mette in evidenza gli scenari che esploreremo in Valhalla e l'aspetto del suo possente protagonista.

Confermando le insistenti voci di corridoio diffuse negli scorsi mesi, la storia di Assassin's Creed Valhalla ruoterà intorno ai leggendari vichinghi e, a giudicare dalle scene illustrate nell'artwork, racconterà le prime esplorazioni di questo popolo.

Sui canali social di Ubisoft è possibile leggere alcuni riferimenti al setting norreno, abbinati ai frammenti dell'artwork di BossLogic: "Stanno sbarcando e sono venuti per conquistare una nuova terra. [...] Con Odino al loro fianco, le loro imbarcazioni non sembrano come le nostre".

La stessa Ubisoft ha inoltre annunciato la data e l'orario dell'anteprima mondiale, in cui avremo finalmente il primo trailer di Assassin's Creed Valhalla. Verrà diffuso alle ore 17.00 di giovedì 30 aprile e, con ogni probabilità, ci regalerà un primo estratto del gameplay.

Con il trailer avremo modo di conoscere il nuovo protagonista e ottenere ulteriori dettagli circa il contesto narrativo scelto da Ubisoft. Voi che ne pensate?