Assassin's Creed: sarebbero addirittura 11 i giochi in lavorazione tra cui il remake di Black Flag

Secondo un articolo di Insider Gaming, Ubisoft starebbe lavorando alla bellezza di 11 giochi dedicati al franchise di Assassin's Creed tra quelli annunciati e non. Tra questi, alcune ore fa sono emerse alcune voci sul possibile remake di Assassin's Creed IV: Black Flag.

Partendo proprio da quest'ultimo, è stato un articolo pubblicato da Kotaku a rivelare la possibile esistenza del titolo. Stando a quanto riportato, la testata è entrata in possesso di una mail interna che colloca il progetto presso Ubisoft Singapore. Tuttavia, una delle fonti rimaste anonime ha sottolineato che il gioco è ancora in una fase iniziale di sviluppo e non sarà pronto prima dei due anni.

Sono stati chiesti anche chiarimenti a un portavoce di Ubisoft che però si è rifiutato di commentare. La questione appare piuttosto ironica considerando la natura del gioco. Black Flag, infatti, fu una vera e propria novità per il franchise non solo per il tema piratesco, ma anche per alcune meccaniche introdotte con questo capitolo come le battaglie navali e la personalizzazione del veliero. Nel frattempo, però, Skull and Bones continua a latitare senza una data d'uscita certa a ben sei anni dal suo annuncio.

Va anche considerato che Black Flag è un titolo fatto e finito e richiede uno sforzo minore per essere riadattato all'attuale generazione. Chiuso il capitolo dedicato ad Assassin's Creed IV, pare che all'orizzonte ci siano addirittura altri quattro titoli dedicati alla saga del Credo non ancora annunciati:

Assassin's Creed Codename Nebula , un'avventura per giocatore singolo che prenderà luogo in tre diverse ambientazioni: India, Impero Azteco e nel Mediterraneo

, un'avventura per giocatore singolo che prenderà luogo in tre diverse ambientazioni: India, Impero Azteco e nel Mediterraneo Assassin's Creed Codename Raid , il quale dovrebbe essere un'avventura multiplayer cooperativa per un massimo di quattro giocatori (probabilmente qualcosa di simile a quanto visto in Assassin's Creed: Unity)

, il quale dovrebbe essere un'avventura multiplayer cooperativa per un massimo di quattro giocatori (probabilmente qualcosa di simile a quanto visto in Assassin's Creed: Unity) Assassin's Creed Codename Echoes , un'esperienza multiplayer scalare basata su cloud

, un'esperienza multiplayer scalare basata su cloud Assassin's Creed Nexus 2, sequel diretto del recentemente annunciato titolo in realtà virtuale, il quale sarebbe ancora in discussione però

Tutti i titoli di cui sopra vanno ad aggiungersi alle produzioni già annunciate quali: Assassin's Creed Mirage (single player in arrivo a fine anno), Assassin's Creed Nexus (VR), Assassin's Creed Codename Jade (mobile), Assassin's Creed Codename Red (single player), Assassin's Creed Codename Hexe (single player) e Assassin's Creed Codename Invictus (multiplayer).

D'altro canto, Ubisoft era stata estremamente specifica sul fatto che si sarebbe concentrata esclusivamente sui franchise che rappresentano le sue colonne portanti. Inoltre, nel suo ultimo rapporto annuale con gli investitori il publisher francese ha annunciato che il personale di Assassin's Creed sarebbe aumentato del 40%, il che rende l'aumento dei titoli in sviluppo in linea con la nuova strategia.