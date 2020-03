Assassin's Creed Odyssey è gratis per questo weekend su PC, PS4 e Xbox One

Ubisoft decide di fare un bel regalo agli utenti rimasti confinati in casa per la quarantena: Assassin's Creed Odyssey sarà giocabile gratuitamente per l'intero weekend, più precisamente dal 19 al 23 marzo . In questa finestra temporale i giocatori potranno scaricare il gioco senza alcun costo aggiuntivo, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al termine del periodo gratuito, gli utenti potranno conservare i progressi effettuati nella 'trial' gratuita per trasferirli, all'occorrenza, nel gioco finale.

Assassin's Creed Odyssey: un weekend gratuito nell'Antica Grecia

L'annuncio di Ubisoft arriva tramite Twitter e YouTube, dov'è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo amato action/adventure. In tale occasione, il developer francese ci fa sapere che l'edizione gratuita di Assassin's Creed Odyssey corrisponde alla versione completa del gioco e che conterrà un'esclusiva skin dedicata a Ezio Auditore da Firenze, che replica gli abiti indossati dal Maestro Assassino in Assassin's Creed Brotherhood (2010).

Come anticipatovi, una volta concluso il weekend di gioco gratuito (23 marzo) gli utenti potranno decidere di acquistare il gioco mantenendo i progressi salvati nel fine settimana. Per rendere tale proposta più appetibile, Ubisoft ha lanciato una serie di offerte sul suo Store digitale, tra cui troviamo Assassin's Creed Odyssey con un ghiotto sconto del 67% - al prezzo di 19,80€ per la Standard Edition su PC.

Il gioco in questione non ha bisogno di troppe presentazioni, ma meglio rinfrescarvi la memoria. Assassin's Creed Odyssey è l'ultimo capitolo dell'acclamata serie action/adventure, ambientato nell'Antica Grecia ai tempi della Guerra del Peloponneso. I protagonisti sono Kassandra e Alexios, due fratelli vissuti nel V secolo a.C., eredi del re di Sparta Leonida. Al momento, la versione PC di Assassin's Creed Odyssey vanta una media voti di 86/100 su Metacritic.

Per quanto riguarda il weekend gratuito, i giocatori italiani possono già effettuare il pre-load di Odyssey su PC, PS4 e Xbox One. Il titolo sarà disponibile al primo avvio dalle 8.00 di domani, giovedì 19 marzo, e chiuderà le porte alle 18.00 di lunedì 23 marzo.