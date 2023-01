Assassin's Creed, la serie TV: lo showrunner lascia la produzione Netflix, ecco perché

Poco più di due anni fa, Netflix annunciava un'ambiziosa partnership con Ubisoft per portare Assassin's Creed sul piccolo schermo. Grazie al colosso dello streaming avremo finalmente una serie TV dedicata all'iconico franchise videoludico, ma i lavori non sembrano procedere a gonfie vele. Poche ore fa, infatti, è giunta la notizia dell'abbandono del progetto da parte di Jeb Stuart (Die Hard), regista e sceneggiatore a cui Netflix aveva affidato il ruolo di showrunner.

Jeb Stuart non lavora più alla serie di Assassin's Creed

Dopo aver intervistato Jeb Stuart in merito alla seconda stagione di Vikings: Valhalla, Matt Villei di Collider ha rispolverato l'argomento Assassin's Creed. In quest'occasione si è dunque scoperto che Stuart non è più coinvolto nel progetto prodotto da Netflix con la collaborazione di Ubisoft a causa di 'una differenza di vedute', come ha rivelato lo sceneggiatore stesso.

Stuart ha spiegato che Netflix ha trasferito gran parte della produzione da Los Angeles a Londra. Di conseguenza, il team londinese ha deciso di 'scartare' il lavoro di Stuart per poter sviluppare la propria visione della serie TV. Ciononostante, sembra che l'addio dello sceneggiatore americano sia stato indolore. "[...] Credo sia giusto così. So che, quando uscirà, sarà grandioso. Penso che i ragazzi di Ubisoft siano fantastici e che [Assassin's Creed] sia un franchise straordinario. È stato solo un buon momento per entrambe le parti per voltare pagina".

Netflix non ha ancora rivelato il nome del nuovo showrunner di Assassin's Creed, ma presto riceveremo aggiornamenti. La produzione, supervisionata da Ubisoft Film and Television, ci darà il terzo adattamento live-action della serie videoludica dedicata alla confraternita degli Assassini: il primo, ricordiamo, è stato il cortometraggio Assassin's Creed Lineage (2009), seguito dal ben più popolare film Assassin's Creed (2016) che vede protagonista Michael Fassbender.

Oltre alla serie televisiva di Assassin's Creed, dalla collaborazione tra Ubisoft e Netflix arriverà anche uno show dedicato allo sparatutto The Division e Valiant Hearts: Coming Home, sequel dell'acclamato titolo del 2014 - approderà in esclusiva su mobile.