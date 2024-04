Arriva in Italia la Xbox 360 fatta di mattoncini, ma costa tre volte quella vera (usata)

Mattel ha portato anche in Italia il modellino fatto di mattoncini della Xbox 360, storica console di Microsoft tra le più vendute di tutti i tempi. Il set da collezione è già disponibile al preordine su Amazon e sarà consegnato a partire dal prossimo 15 aprile. Il prezzo, però, è di ben 170 euro.

Intendiamoci, il set di costruzioni è davvero bello: la confezione riproduce esattamente la scatola in cui era contenuta la console e il modellino in scala 3:4 non solo è fedele all'esterno alla classica Xbox 360, ma ricostruisce anche la componentistica interna con tanto di LED funzionanti. È inclusa perfino una copia in scala di Halo 3 con un disco da inserire all'intero della "console".

Il tutto si compone di 1342 mattoncini per un set che senza dubbio farà gola ai fan di Microsoft e Xbox. Tuttavia, il prezzo appare un po' fuori scala: per quanto sia ben realizzato e fedele, 170 euro è circa il triplo di quanto costerebbe esattamente questo modello di Xbox 360 usato e in perfette condizioni.

È evidente quindi che non si rivolge semplicemente agli appassionati, ma ai veri e propri collezionisti che hanno una passione smodata per il marchio gaming di Microsoft. In sintesi, quella fetta di mercato che non bada a spese quando si tratta di acquistare un pezzo da esposizione così ben realizzato – va riconosciuto.

La scelta di realizzare proprio Xbox 360 e non il primo modello in assoluto è giustificata dal successo di quest'ammiraglia che per la prima volta riuscì a mettere davvero alle strette PlayStation. Con un prezzo nettamente più competitivo della controparte Sony, Xbox 360 è arrivata a vendere 84 milioni di console in tutto il mondo e occupare lo scalino più alto del podio tra le console di maggior successo per Microsoft.