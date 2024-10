Arma 4 si farà, ma probabilmente avrete bisogno di un nuovo PC per quando uscirà

Con ampio anticipo, Bohemia Interactive ha condiviso la finestra di lancio di Arma 4, il prossimo capitolo del suo sparatutto simulativo. Tuttavia, il 2027 è ancora lontano e viene da chiedersi quali saranno le richieste hardware per giocare allo shooter.

Con largo – forse anche troppo – anticipo, Bohemia Interactive ha rivelato la finestra di lancio di Arma 4, prossimo capitolo del suo sparatutto simulativo: il gioco dovrebbe essere rilasciato nel 2027, seppur lo studio sia rimasto piuttosto vago al riguardo.

L'annuncio è arrivato durante il concerto per il 25° anniversario della software house che ha celebrato alcune delle colonne sonore più famose dei suoi giochi. Tuttavia, sul nuovo capitolo, non è stata rilasciata alcuna informazione – d'altro canto manca ancora molto tempo, a patto non vi saranno modifiche alla road map.

In realtà non è la prima volta che sentiamo parlare di Arma 4. È trascorso ormai oltre un decennio da quando Arma 3 ha fatto capolino su PC. Nel frattempo, Bohemia ha rilasciato Arma Reforger, un sandbox standalone che include numerosi strumenti per personalizzare la propria esperienza.

Arma Reforger è stato rilasciato lo scorso anno e Bohemia lo ha definito "la prima pietra miliare nel lungo cammino verso Arma 4". Il gioco ha fornito un'interessante mole di nuovi contenuti, oltre che un importante aggiornamento al comparto tecnico. Tuttavia, è innegabile che ormai i giocatori sentano l'esigenza di un vero e proprio nuovo capitolo.

Ad ogni modo, considerando il tempo che ancora ci separa da Arma 4 e la corsa verso il fotorealismo che contraddistingue lo studio – tanto da rendere i filmati utili per diffondere false notizie sui conflitti internazionali – viene da chiedersi quali saranno i requisiti per supportare il nuovo shooter.