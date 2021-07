Apex Legends: Ribalta, la nuova Leggenda e le altre novità del battle royale

Protagonista dell'EA Live Play 2021, Apex Legends si appresta ad accogliere un importante aggiornamento: è Ribalta, prossimo major update del battle royale sviluppato da Respawn Entertainment. Tra le novità spicca la nuova Leggenda, Seer, che si aggiunge al già nutrito roster di personaggi giocabili. Chi ha apprezzato la modalità Arene potrà sperimentare le nuove Arene classificate e mettere alla prova le proprie abilità, scalando le classifiche online.

Electronic Arts ha inoltre annunciato la seconda edizione di Apex Legends Global Series, la competizione cross-play che mette in palio ben 5 milioni di dollari.

Apex Legends, una nuova leggenda entra nell'arena: arriva Seer

Con uno strepitoso trailer in CGI, EA e Respawn hanno presentato la nuova Leggenda di Apex Legends. Seer è un ricognitore, un agente specializzato nell'individuazione dei bersagli: sarà in grado di rintracciare e dare la caccia ai nemici, anche attraverso le pareti. A prima vista, il suo gadget è rappresentato da uno sciame di droni che potrà scatenare contro i nemici, ma non abbiamo ancora avuto modo di osservare quest'abilità in azione.

Nel corso dell'EA Play Live, gli sviluppatori di Apex hanno anche presentato una nuova modalità di gioco. Parliamo di Arene classificate, evoluzione della più recente modalità competitiva 3 contro 3 (Arene): in questo caso, i giocatori avranno la possibilità di scalare le classifiche ed esibire il loro punteggio di abilità (MMR), con gradi che vanno da Bronzo a Predator; con il punteggio MMR, Respawn potrà gestire più facilmente il matchmaking online.

I giocatori più audaci potranno invece tuffarsi nella seconda stagione di Apex Legends Global Series (ALGS). Per il secondo anno, il montepremi base sale a 5 milioni di dollari: la competizione si svolgerà su tutte le piattaforme compatibili, incluse le console Xbox e PlayStation. Per tutti i dettagli circa le modalità d'adesione, potete visitare il sito ufficiale.

L'aggiornamento Apex Legends: Ribalta sarà disponibile dal prossimo 3 agosto, per i giocatori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Origin, Steam).