Annunciato un nuovo Metal Slug: lo sparatutto di SNK tornerà su mobile

Con un annuncio del tutto inaspettato, SNK Corporation annuncia l'imminente arrivo di un nuovo episodio di Metal Slug. Lo sparatutto a scorrimento orrizontale, pubblicato originariamente su Neo Geo (1996), si appresta a tornare con una veste grafica del tutto nuova, ma con lo stesso inconfondibile stile che i giocatori avevano imparato ad amare.

Il nuovo capitolo - intitolato Metal Slug Code J, provvisoriamente - è in sviluppo presso SNK e TiMi Studios (Call of Duty Mobile), software house sussidiaria di Tencent Games che, al momento, starebbe lavorando al MOBA Pokémon Unite. Il nuovo Metal Slug arriverà solo sui dispositivi mobile, ma non escluderemmo un'eventuale versione console per una futura release.

Metal Slug Code J: il ritorno di un classico, ma solo per Android e iOS

Il reveal del nuovo titolo targato SNK arriva con un sorprendente trailer in cui possiamo ammirare Metal Slug Code J in tutto il suo nostalgico splendore. Marco, Eri, Tarma e Flo saranno nuovamente i quattro protagonisti del gioco, avventura che porterà i giocatori a esplorare - o riesplorare - le ambientazioni più iconiche dell'intero franchise.

Vecchio setting, ma con un nuovo comparto grafico. Lo sparatutto con formula side-scrolling riprende lo stile bidimensionale degli episodi classici, ma introduce inediti scenari 3D liberamente esplorabili. Tra le novità troviamo anche nuove armi, come un potente fucile criogenico che sarà possibile sbloccare nelle fasi più avanzate del gioco.

Come ribadito da SNK e dallo sviluppatore TiMi Studios, Code J è solo il titolo provvisorio del nuovo capitolo, di cui non è stata ancora svelata una data di uscita. Ciò che sappiamo, però, è che il nuovo Metal Slug approderà sugli smartphone e tablet Android e iOS: niente da fare per gli utenti console, almeno per il momento.

Dobbiamo dire che il trailer ci ha lasciato particolarmente impressionati. Voi che ne pensate? Accoglierete il ritorno dell'intramontabile arcade a braccia aperte?