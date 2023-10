Anche Diablo IV vittima di review bombing su Steam, ma sembra andare meglio di Overwatch 2

Diablo IV rappresenta il secondo titolo di Blizzard a raggiungere il catalogo di Steam, dopo l'accoglienza piuttosto negativa ottenuta da Overwatch 2. Nonostante l'hack 'n slash goda di un giudizio complessivamente positivo ed è stato apprezzato tanto dalla critica quanto dai giocatori, non è stato immune al cosiddetto "review bombing" degli utenti Steam.

Attualmente, il gioco ha una valutazione "nella media" sulla base di numerose recensioni negative condivise, però, da utenti che hanno giocato solo per pochi minuti. Alcune di queste arrivano da persone con soli 10 o 20 minuti di gioco, in gran parte senza alcuna critica ad aspetti specifici del gioco.

Altre sono semplicemente insulti, segno che l'unica ragione della pubblicazione è un astio verso Blizzard come sviluppatore e poco ha a che fare con il gioco in questione. Alcuni esempi sono piuttosto emblematici: "Ho pagato 60 dollari sono per dare un voto negativo" oppure "Grazie Gaben per aver reso possibile questa recensione negativa".

Senza dubbio la prima stagione del titolo Blizzard è stata oggetto di critiche, tanto per i contenuti del Battle Pass che per alcune scelte non apprezzate dai fan. Tuttavia, la Stagione del Sangue, che ha segnato l'arrivo su Steam, pare aver messo a frutto le richieste dei giocatori e ha introdotto numerose novità tra le quali nuovi boss per l'endgame, un miglioramento significativo delle cavalcature e nuove abilità.

Ad ogni modo, i giocatori di Diablo IV su Steam sono ancora pochi. D'altro canto, Overwatch 2 è un free-to-play, mentre Diablo IV è un titolo piuttosto recente e richiede un investimento importante. A tal proposito, per celebrare il lancio sulla piattaforma di Valve, Blizzard sta offrendo uno sconto del 25% su tutte le edizioni del gioco sia su Steam che su Battle.net.