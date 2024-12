A sorpresa arriva la patch 2.2 di Cyberpunk 2077: tante nuove opzioni di personalizzazione gratuite

Appena un giorno dopo l'annuncio, completamente a sorpresa, del nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha condiviso tutte le novità che accompagneranno la patch 2.2 dell'RPG futuristico che includono correzioni, ribilanciamento delle armi e tante novità per la personalizzazione.

La maggior parte delle novità riguardano Phantom Liberty, prima e unica espansione del gioco rilasciata lo scorso anno. In particolare, si tratta di correzioni ad alcuni bug che bloccavano l'avanzamento in alcune missioni come The Damned o Firestarter.

In merito al DLC, sono stati anche risolti alcuni problemi di collisione che rischiavano di lasciare il giocatore incastrato. Ribilanciate anche le statistiche di alcune armi in base al feedback dei giocatori, come la Malorian Arms 3516 che adesso ha un rinculo più gestibile e causa più danni.

Tuttavia, i veterani del gioco apprezzeranno le nuove opzioni di personalizzazione introdotte dalla patch. Adesso, infatti, è possibile modificare la vernice di un ventaglio più ampio di veicoli attraverso la tecnologia CrystalCoat. Inoltre, è stata aggiunta TWINTONE, una funzione che consente di clonare la verniciatura di un veicolo e applicarla ad altre vetture.

Sempre in merito ai veicoli, ne sono stati aggiunti altri 10 al catalogo di Autofixer tra quelli maggiormente richiesti dai giocatori. In più, potranno ospitare Johnny Silverhand come passeggero che commenterà e reagirà alle azioni compiute subito dopo l'Atto 1.

Nuove opzioni anche per il personaggio: sono stati aggiunti ulteriori colori per gli occhi e per le unghie, nuovi tatuaggi sia per il viso che per il corpo, nuove forme per sopracciglia, cicatrici e perfino trucchi per labbra, occhi e guance.

Infine, è stata migliorata anche la modalità foto che adesso consente di generare fino a tre NPC per ogni scatto, gestire le fonti di luce, utilizzare la Drone Camera in free roaming e tante altre funzionalità.

Si tratta di un aggiornamento che ovviamente non sconvolge l'esperienza, ma introduce un numero di elementi sorprendente se si considera che, ufficialmente, lo sviluppo di Cyberpunk è terminato ben 7 mesi fa. Tuttavia, almeno per il momento, CD Projekt RED non ha piani per una patch su PS5 Pro.