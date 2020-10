10 giochi PS4 non funzioneranno su PS5, ecco quali sono

Sony ha diffuso maggiori informazioni sulla retrocompatibilità di PlayStation 5 e la sua capacità di riprodurre i giochi studiati per la PS4. La nuova console supporta "la stragrande maggioranza degli oltre 4.000 giochi per PS4", scrive l'azienda in una pagina, "con alcuni giochi selezionati che beneficeranno del Game Boost di PS5, il quale potrebbe far girare i giochi PS4 on un frame rate superiore o più fluidi".

L'azienda aggiunge però che "sebbene molti giochi PS4 siano riproducibili su PS5, alcune funzionalità che erano disponibili su PS4 potrebbero non essere disponibili su PS5. Inoltre, alcuni giochi per PS4 potrebbero mostrare errori o comportamenti imprevisti quando riprodotti su PS5". Non è chiaro a quali giochi si riferisca l'azienda nipponica, che comunque ha verificato l'esistenza di dieci giochi che non funzionano assolutamente su Playstation 5:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Sony, in ogni caso, suggerisce di controllare la compatibilità dei giochi PS4 su PS5 prima di acquistare una qualsiasi aggiunta o DLC. L'azienda consiglia inoltre di mantenere la PS5 aggiornata all'ultimo firmware, facendo intendere che comunque lavorerà sulla retrocompatibilità anche dopo il lancio.

Ci sono inoltre alcune limitazioni generali per i giochi PS4 in funzione su PS5. Il menu Share non può essere visualizzato all'interno dei titoli PS4 in funzione sulla nuova console, e la cattura di immagini durante il gameplay deve essere fatta tramite il tasto Create sul controller DualSense. La funzionalità Tornei di PS4 non è inoltre compatibile con PS5, né lo sono le live in-game o le app di supporto che accompagnano alcuni titoli.

Sony aveva già confermato che sarete in grado di usare il visore Playstation VR e gli altri accessori necessari per godervi i giochi in realtà virtuale anche su PS5. La nuova console supporta i controller DualShock 4, ma solo per i titoli PS4. Inoltre, per quanto riguarda i giochi scaricati sulla PS4 e i dati salvati, potrete trasferirli sulla PS5 tramite Wi-Fi e giocare direttamente ai titoli PS4 da un supporto di archiviazione esterna supportato.

Infine, Sony ha anche confermato come funzionerà lo streaming di alcuni titoli. L'azienda ha spiegato che la "Riproduzione remota da PS4 a PS5" è abilitata, il che significa che potrete giocare a quei giochi PS4 anche su PS5 senza doverli installare localmente sul sistema. Ovviamente, avrete ancora bisogno di una PS4 a disposizione. Inoltre, PS Now funzionerà anche su PS5, ma i giochi PS4 trasmessi in streaming con uno di questi metodi non saranno in grado di sfruttare la funzione Game Boost di PS5.

Microsoft, con Xbox Series X e Series S, ha assicurato la compatibilità dei giochi fino a quelli della prima Xbox. Migliaia di giochi che hanno debuttato sulle generazioni precedenti della console - Xbox One, Xbox 360, Xbox - saranno giocabili dal "day one", con prestazioni e qualità migliorate, HDR e funzionalità come Quick Resume - maggiori informazioni in questo articolo.

PS5 sarà disponibile dal 19 novembre a 499€ nella versione con lettore ottico e a 399€ nella variante Digital Edition.