Monster Hunter Wilds provato: l'esperienza di un neofita sulla nuova partenza della serie

Nelle ultime settimane ho avuto l'opportunità di provare Monster Hunter Wilds. Rappresenta un franchise, per chi scrive, completamente nuovo e quindi ho approfondito il gioco dal punto di vista della prima esperienza, piuttosto che in un confronto con il passato. Il gioco è senza dubbio promosso, ma considerando le intenzioni di Capcom di aprirsi ad un pubblico più ampio, forse vi sono alcuni aspetti che meritano di essere rinnovati

Quella di Monster Hunter Wilds è stata senza dubbio una prova complessa, come probabilmente lo è stato lo sviluppo del gioco stesso per Capcom. Il motivo è semplice: da un lato il gioco apre al pubblico mainstream apportando diverse modifiche che potrebbero deludere i fan storici, dall'altro chi scrive ha vestito per la prima volta i panni di un cacciatore.

D'altronde, per stessa ammissione di Capcom, Wilds è un capitolo chi si rivolge anche a chi non si è mai approcciato al franchise prima. In questa sede, quindi, non tenteremo di motivare, giustificare o confrontare il gioco con il passato, ma cercheremo di valutare il gioco per quello che è, inevitabilmente dando uno sguardo al futuro.

Perché ormai Monster Hunter rappresenta una colonna portante di Capcom e non più un gioco riservato a una nicchia di giocatori che, per quanto importante e forse addirittura fondamentale per sostenere un brand, oggi più che mai non rappresenta l'andamento del mercato e non è in grado di garantire la sopravvivenza di una serie in un settore sempre più competitivo.

Lo sa bene Capcom, che ha scelto di affidare questo nuovo capitolo a Yuya Yokuda, veterano della serie e già director di Monster Hunter World, concedendo una tempistica per lo sviluppo superiore a qualsiasi altro precedente capitolo. A questo punto, non rimane che inoltrarci nella prova.

Una trama con spunti interessanti, ma la campagna…

La trama di Monster Hunter Wilds non è di certo tra le più originali, ma d'altro canto non è neanche il contenuto su cui si impernia l'esperienza. Nonostante questo, la storia è tutto sommato ben raccontata. In particolare, sono indubbiamente le scene di intermezzo a rendere giustizia ad ambientazioni affascinanti e mostri davvero ben curati.

In estrema sintesi, la nostra avventura inizia subito dopo il ritrovamento di un bambino, Nata, in una delle zone inesplorate del mondo. Da qui la Gilda decide di inviarci alla scoperta del villaggio natale del ragazzino e del mostro che lo ha attaccato, chiamato "Spettro Bianco". Inutile dire che il viaggio si caratterizzerà per i numerosi scenari e altrettanti mostri giganti che dovremo affrontare.

In buona sostanza, la campagna rappresenta una sorta di lungo tutorial in cui vengono presentati i luoghi, le creature e tutte le meccaniche che ci accompagneranno nel corso della nostra carriera da cacciatori. Ed è qui che nasce uno dei problemi di Monster Hunter Wilds.

Tutto ciò che bisogna fare è spostarsi dal punto A al punto B per affrontare una boss fight. L'intera campagna contempla esclusivamente scontri in aree specifiche come unica attività: non ci sono altri tipi di obiettivi o attività secondarie da svolgere nelle aree (escludendo qualche superficiale esplorazione), ma è un semplice susseguirsi di "cacce" il cui ritmo viene spezzato esclusivamente dalle scene di intermezzo.

Nulla di male, sia chiaro, perché è un metodo funzionale e per lo più divertente di imparare a conoscere le armi, i terreni di scontro – sì anche quelli hanno un impatto sul combattimento – il sistema di crafting, le statistiche e le peculiarità di ogni mostro.

Tuttavia, troviamo che le circa 20 ore per completare una campagna dalla trama non troppo avvincente e piuttosto ripetitiva siano davvero troppe. Peraltro, i personaggi rimangono decisamente anonimi e poco caratterizzati, diventando talvolta quasi estenuante dover proseguire.

In sintesi, la storia offre spunti interessanti, ma non è né originale né particolarmente ben scritta, il che si traduce in un tutorial inutilmente lungo. Avrei preferito una campagna che durasse la metà; circa 10 ore che sarebbero state sufficienti sia ad esplorare le meccaniche di gioco che a fornire un discreto comparto narrativo.

Un comparto tecnico a tratti impressionante

Sul comparto tecnico c'è molto da dire, poiché Wilds è piuttosto altalenante. Partiamo da un presupposto chiave: il sottoscritto è sempre stato affascinato dai colori sgargianti di World e da ambienti estremamente ricchi e variegati del precedente capitolo. In definitiva, pur non essendo riuscito a giocarlo, sono sempre rimasto estasiato dai panorami e dalla brillantezza cromatica di Monster Hunter World.

In Monster Hunter Wilds (quasi) tutto cambia. Il nuovo capitolo offre in generale un'atmosfera più tenebrosa, colori più spenti e in generale un ambiente di gioco più cupo. Certo, non mancano meravigliose ambientazioni ricche di vegetazione, ma le acque cristalline, quasi fluorescenti, che si vedono in World qui non ci sono.

Tuttavia, le mappe sono decisamente variegate e, oltre agli spenti scenari desertici, non manca qualche luminosa oasi in cui procacciarsi la famosa carne da grigliare. Insomma, da questo punto di vista direi che il gioco è pienamente promosso e offre una varietà di ambientazioni sufficiente e tutte sono almeno gradevoli.

Fatta tale premessa, Monster Hunter Wilds fa un enorme passo in avanti – ma forse anche qualcuno indietro – sul fronte grafico. L'RE Engine mostra i muscoli con modelli poligonali, dettagli, oggetti all'interno delle scene, animazioni e texture di tutt'altro livello rispetto a World. Certo, sono anche trascorsi sette anni nel frattempo, ma il balzo tecnico è evidente.

Sfortunatamente, non manca qualche piccola defaillance nella gestione della fisica. Premesso che le finestre di reazione sono piuttosto comode, non è raro incappare in qualche lag che consente di schivare i colpi nonostante il mostro ci abbia chiaramente colpito e, allo stesso modo, prendere danni nonostante l'area dell'attacco sia ben distante dal nostro personaggio.

Anche sul fronte dell'ottimizzazione forse una piccola rifinitura sarebbe necessaria. Il frame rate risulta tutto sommato stabile, ma non sono mancati alcuni "frame drop" evidenti. Da questo punto di vista svolge un ruolo fondamentale la generazione dei frame con la quale non ho riscontrato problemi di input lag, ma in ogni caso sembra che il motore sia esigente, molto diverso dall'esperienza con i vari Resident Evil.

Non sono mancati neanche problemi con texture mal caricate (o non caricate affatto) costringendomi al riavvio del gioco, che però ha immediatamente risolto la situazione. Si tratta, tuttavia, di semplici problemi di gioventù riportati per dovere di cronaca e riscontrati piuttosto di rado, ma alcuni di questi sono già stati risolti con le ultime patch. Considerando il supporto a lungo termine che Capcom riserva alla serie, sono quasi certo che il tutto verrà corretto entro poco tempo.

C'è solo un aspetto che proprio non sono riuscito ad accettare: l'assenza del supporto ai monitor 32:9. Un titolo come Monster Hunter propone panorami e azioni spettacolari che, dal mio punto di vista, meritano assolutamente un FOV ampio e coinvolgente.

In linea di massima, l'impatto visivo è garantito e l'esperienza di gioco per la quasi totalità delle mie (misere) 40 ore trascorse all'interno del mondo di Monster Hunter Wilds è stata decisamente fluida e appagante.

Gameplay: fantastico, ma perché complicarsi la vita?

Come accennato nell'analisi della campagna, Monster Hunter World propone un tutorial a dir poco esteso – anche troppo – e tutte le informazioni di base vengono fornite ogni volta che ci approcciamo a una meccanica diversa. Ad esempio, quando accederemo per la prima volta alla tenda, un mini-tutorial ci spiegherà tutto ciò che possiamo fare all'interno di questa. Inoltre, di volta in volta, ci verranno fornite ulteriori informazioni quando navigheremo tra i menù di creazione, della gestione dell'inventario e via discorrendo.

Personalmente, però, ho trovato questa sorta di mini-tutorial testuali fin troppo sbrigativi, al contrario della campagna. Probabilmente i veterani della serie avranno tutto ben chiaro alla prima lettura, ma chi si approccia per la prima volta al gioco troverà qualche difficoltà nel comprendere effettivamente come preparare al meglio una caccia.

A non semplificare le cose, vi è un inventario a mio parere migliorabile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, i materiali sembrano tutti uguali: ognuno di essi ha un simbolo che ne distingue la categoria, mentre il colore ne individua il tipo. Sfortunatamente, le icone sono incredibilmente piccole e le varietà numerose. La morale è che, una volta entrati nella tenda, vi ritroverete davanti un elenco infinito e indefinito di oggetti.

In aggiunta, c'è la quantità di inventari presenti all'interno del gioco. Praticamente uno specifico per ogni categoria. Ne avremo uno per l'armatura, uno per le armi, uno per i consumabili, uno per le munizioni ecc. Ognuno di essi si distingue per una gestione e un'interfaccia diversa, il che non fa che confondere ulteriormente il giocatore.

Certo, una volta presa dimestichezza con la miriade di menu, tutto diventa meno laborioso e più naturale. Ma arrivare a comprendere come gestire e personalizzare ogni parte del proprio arsenale, almeno a primo impatto, è davvero macchinoso.

Se tutto questo vi pare complesso, è solo perché non avete provato la modalità cooperativa. Anche stavolta, con tutta probabilità, i veterani saranno abituati a una quantità di menù notevoli e sapranno abilmente orientarsi. Tuttavia, in questo caso specifico, trovo davvero inutile rendere così complesso anche semplicemente invitare un amico per giocare in cooperativa.

Attraverso Alma, il referente della Gilda che ci accompagna per il nostro intero viaggio, potremo gestire le missioni. Tutto abbastanza semplice e lineare poiché avremo diversi tipi di incarichi e sarà sufficiente sceglierne uno per avviarli.

La vera "via crucis" inizia quando decidiamo di giocare con uno o più amici. Innanzitutto, i server sono gestiti in lobby con codice. È possibile generarne di nuove, private o pubbliche, in cui invitare i nostri amici. Basterà questo a giocare insieme? Beh, no.

Una volta che avremo scelto la caccia, bisognerà inoltrare l'invito al proprio amico per consentirgli di partecipare. In alternativa, è possibile creare un "gruppo di collegamento" con il quale i partecipanti potranno visualizzare le cacce attive e parteciparvi a loro discrezione, non prima di essere passati attraverso uno specifico menù ricco di sottomenù confusionari. In questo caso viene generata una sessione specifica per quella caccia, al termine della quale i giocatori verranno riportati alla propria lobby.

Se invece si vuole rinunciare a boss specifici, ma girovagare in gruppo per la mappa, allora è necessario stringere un "legame ambiente". Così facendo, i giocatori condivideranno la sessione e potranno esplorare l'intero continente cacciando i mostri sparsi per la mappa.

Questo significa anche nessun caricamento e nessuna sessione specifica, poiché tutti i giocatori condivideranno lo stesso ciclo giorno notte, lo stesso spawn dei mostri e quant'altro. In questo caso, il gioco diventa a tutti gli effetti un open world ed è qui che si affronta il vero e proprio endgame.

In sintesi, non è possibile formare un party e decidere di volta in volta cosa fare, ma al contrario sarà l'attività da svolgere a stabilire che tipo di gruppo creare. Una meccanica che personalmente non condivido, anzi la ritengo eccessivamente macchinosa e dal sapore piuttosto vintage.

Perché se da un lato, come vedremo anche con i combattimenti, gli sviluppatori si sono concentrati sull'accessibilità e sul fatto di consentire anche ai giocatori più occasionali di calarsi nei panni di un cacciatore, dall'altro vi è una gestione del multiplayer e delle risorse estremamente complessa e nel più puro stile jrpg che potrebbe allontanare quella fetta di giocatori alla ricerca non di giochi semplici, ma piuttosto di soluzioni rapide con cui immergersi nel gioco insieme ai propri amici.

Combattimenti spettacolari

Siamo giunti quindi al nocciolo del gioco, a quell'elemento fondante attorno al quale ruota l'intera esperienza di Monster Hunter: i combattimenti. È a dir poco evidente che sia l'aspetto più curato e sul quale si concentra la maggior parte della solerzia degli sviluppatori.

Partiamo dall'arsenale che si caratterizza per 14 diverse armi: Spadone, Spada e scudo, Martello, Lancia, Spadascia, Falcione insetto, Balestra pesante, Spada lunga, Doppie lame, Corno da caccia, Lancia-fucile, Lama caricata, Balestra leggera e Arco.

Ognuna di queste ha caratteristiche ben precise che influenzano il gameplay, il combat system e l'approccio al combattimento. Ad esempio, le Doppie lame sono estremamente agili e veloci e forniscono una maggiore reattività al personaggio per schivare gli attacchi avversari, ma infliggono danni limitati. Inoltre, la modalità demone consente di scagliare attacchi veloci e ripetuti, ma questo consumerà la resistenza e si rischia di non averne a sufficienza per eventuali schivate.

La Balestra pesante, invece, è pensata per attaccare dalle retrovie. Mentre un compagno concentra su di sé l'attenzione del mostro, gli arcieri con la balestra possono infliggere danni ingenti e sfruttare i colpi speciali per distruggere con un solo lancio le ferite della creatura.

Diversa dalle precedenti è la Lancia che, associata a uno scudo, contempla la "guardia", ovvero la possibilità di parare alcuni degli attacchi dei mostri, con in più la capacità di sferrare potenti contrattacchi. Questo, tuttavia, sacrifica la mobilità e siamo decisamente più esposti ai danni se dovessimo mancare il bersaglio.

Questi sono solo tre esempi, ma come accennato in precedenza ogni arma vanta caratteristiche uniche, mentre la cura con cui gli sviluppatori hanno reso ogni arma distinguibile e le relative combinazioni efficaci è un aspetto che personalmente mi ha stupito. In squadra, utilizzare set diversi si è rivelato estremamente utile, soprattutto se studiati in base al mostro da affrontare.

Ogni boss, infatti, è dotato di moveset diversi, ognuno con caratteristiche specifiche e, quindi, anche studiare il mostro che si decide di affrontare sarà importante per la caccia. Tuttavia, non mi sono mai ritrovato nella situazione in cui un boss fosse troppo complesso da affrontare in quattro, a prescindere dall'equipaggiamento. Alcune delle armi sono sostanzialmente più versatili e si adattano bene a qualsiasi caccia, di conseguenza è risultato più difficile fallire che portare a termine il compito.

Detto ciò, i combattimenti sono indubbiamente spettacolari e non solo per le abilità speciali e cinematografiche dei boss. Ogni colpo andato a segno "si sente", trasmette quel pizzico di soddisfazione e immersione che rendono lo scontro estremamente coinvolgente. Ho anche apprezzato l'assenza della barra della vita dei nemici. Probabilmente gli amanti dei Souls mi darebbero in pasto a un Doshaguma, ma personalmente ritengo che visualizzare lo stato del mostro toglierebbe un po' di quella soddisfazione nel vederlo sconfitto.

Ad ogni modo, come premesso, ogni boss è a suo modo epico: le abilità e le statistiche che caratterizzano la fauna rendono le cacce avvincenti e decisamente scenografiche. Tutto ciò, unito ad alcuni scenari davvero d'impatto, rendono i combattimenti piacevoli sotto ogni punto di vista.

Tra l'altro, non manca la possibilità di personalizzare il proprio equipaggiamento applicando gioielli che consentono di migliorare ulteriormente le statistiche di base, creando combinazioni adatte al proprio stile di gioco.

In definitiva, l'esperienza di caccia è estremamente divertente e soddisfacente, e ogni incarico offre il giusto livello di sfida, ma che difficilmente raggiunge la frustrazione. Inoltre, l'opportunità di entrare e avviare una caccia "al volo" senza troppi preamboli aggiunge, a mio avviso, grande valore al gioco che consente di godere di grande divertimento anche per brevi sessioni.

Conclusioni

Direi che a questo punto ci sono tutti gli elementi per tirare le somme su questo nuovo capitolo di Monster Hunter e sull'esperienza di un giocatore che si approccia al franchise per la prima volta.

È piuttosto difficile esprimere un parere netto, poiché Monster Hunter Wilds è un gioco ricco di contraddizioni: è accessibile ma allo stesso tempo complesso, è chiaro nelle meccaniche ma confusionario nella loro gestione, è ricco di contenuti ma talvolta superficiale nel comunicarli.

Di conseguenza, direi di partire da una base che credo possa mettere d'accordo tutti: Monster Hunter Wilds è divertente. Propone una formula abbondantemente rodata, ma che ancora adesso funziona alla perfezione con il plus di portare un gioco di nicchia a un pubblico decisamente più ampio.

L'elemento su cui si impernia, la caccia, è realizzato con attenzione e minuzia che rendono l'esperienza coinvolgente, ma mai frustrante. Insomma, dal mio punto di vista Capcom ha centrato l'obiettivo e propone un gioco capace di regalare ore e ore di spasso a chiunque, anche a chi non è proprio un amante del genere.

Tuttavia, vi sono alcuni elementi che a mio parere andrebbero assolutamente rivisti, a partire dalla gestione del multiplayer. Gli inviti, i gruppi, le stanze e qualsiasi elemento legato alla componente online è gestito in maniera quasi arcana con un sistema che, per quanto funzionale e funzionante, risulta davvero troppo intricato.

Allo stesso modo andrebbe rivisto l'inventario, non solo per la difficoltà nel distinguerne i contenuti, ma per una gestione complessa che presenta tanti, troppi sottomenù che costringono a fare un "avanti e indietro" continuo per preparare una borsa composta in realtà da pochi oggetti.

Insomma, il vero problema di Monster Hunter è la quantità di passaggi per fare qualsiasi cosa, anche un semplice spostamento dalla cassa dei rifornimenti all'inventario, uniti a una quantità di menù e una serie di complicazioni inutili che non solo spezzano il ritmo, ma rischiano di confondere il giocatore.

Per il resto, Monster Hunter Wilds rappresenta un punto di partenza eccellente per ampliare il bacino di utenza e consentire a un numero sempre maggiore di persone di collaborare per cacciare mostri incredibilmente grandi e scenici.

La maggior parte delle ambientazioni sono pazzesche, il combat system studiato nei dettagli e ogni mostro ben caratterizzato. Insomma, la formula funziona alla perfezione e le ore di divertimento sono garantite.

Lo consiglio? Beh, assolutamente sì. Monster Hunter Wilds è un gioco capace di mettere d'accordo tutti e in tutte le accezioni, perché rappresenta uno di quegli ormai pochi titoli che mette da parte la competitività in favore della collaborazione. Inoltre, è un titolo unico nel suo genere che, nel bene e nel male, offre un'esperienza completamente nuova a chi non si è mai approcciato alla serie.

In conclusione, Monster Hunter Wilds è promosso, seppur con qualche riserva, e per la quantità di contenuti presenti è un titolo che va sicuramente preso in considerazione. Se cercaste tante ore di divertimento con i vostri amici, Monster Hunter Wilds potrebbe essere la soluzione migliore.