Recensione Epomaker RT100: un'inaspettata sorpresa a un prezzo davvero interessante

Da qualche tempo abbiamo avuto la possibilità di testare la Epomaker RT100, una tastiera meccanica wireless rivolta ai videogiocatori, che ci ha sorpreso sotto molti punti di vista. Estetica, qualità costruttiva e funzionalità sono sicuramente i punti di forza della proposta di Epomaker che riesce a fornire un'esperienza di digitazione ai vertici della categoria, senza rinunciare a un design capace di adattarsi al palato di ogni utente.

Va premesso che si tratta di un produttore relativamente nuovo rispetto ai marchi più blasonati e, inevitabilmente, sul fronte software c'è ancora molto lavoro da fare. Tuttavia, durante la nostra esperienza, l'azienda ha rilasciato due aggiornamenti. Inoltre, abbiamo anche avuto modo di rapportarci con il team del servizio clienti che non solo è stato estremamente rapido nelle risposte, ma talvolta ci ha anche fornito delle guide personalizzate per sfruttare al meglio la tastiera.

Insomma, è stata un'esperienza piacevole a 360 gradi soprattutto perché la tastiera è riuscita a confrontarsi con alcuni dei modelli top di gamma attualmente in circolazione e possiamo anticiparvi che, sotto alcuni punti di vista, l'abbiamo perfino preferita a soluzioni decisamente più costose. Non rimane quindi che passare al vivo della nostra recensione e analizzare nel dettaglio la Epomaker RT100.

Un packaging essenziale, ma completo

La confezione della RT100 è piuttosto essenziale, sia all'esterno che all'interno. Sposa infatti uno stile minimale – in accordo con il design della tastiera – che richiama le vecchie glorie degli anni '90 rivolte al settore professionale. Tuttavia, il contenuto della confezione include tutto ciò che serve: la tastiera, uno strumento per rimuovere copritasti e interruttori e un cavo USB Tipe-A to Type-C tra i più belli che abbiamo mai visto.

Il cavo merita senza dubbio una piccola parentesi dedicata. Il primo aspetto che ci è balzato immediatamente all'occhio è la sua robustezza: il cavo è decisamente "grosso" e rivestito con una gomma davvero piacevole al tatto che, nonostante lo spessore, fornisce un ottimo livello di flessibilità.

I due connettori sono rinforzati con un guscio in metallo bello da vedere e, nel caso del capo Type-C, è integrato un piccolo LED blu di funzionamento. Ciliegina sulla torta è il fermacavo realizzato in similpelle elegante e solido. In tinta con il colore della tastiera, l'unità fornita da Epomaker è senza dubbio una delle migliori che abbiamo mai riscontrato in dotazione con una tastiera.

Un design vintage che strizza l'occhio alle build più moderne

Come premesso, lo stile della tastiera si ispira ai modelli vecchia scuola. Nel nostro caso, però, abbiamo ricevuto la variante Deep Grey piuttosto sobria e capace di adattarsi praticamente a qualsiasi configurazione, dalla più austera alla più colorata.

D'altronde, la tastiera non rinuncia a nessuno degli aspetti a cui i gamer sono più affezionati, come l'illuminazione RGB per-key e la registrazione delle macro. Tuttavia, l'aspetto caratteristico di questa periferica è il piccolo display sul lato sinistro, di cui vi parleremo più avanti insieme al software di gestione.

Per quanto riguarda i materiali, la RT100 è costruita completamente in plastica. Nonostante ciò, la tastiera risulta estremamente solida e robusta, merito anche della struttura interna studiata nel dettaglio per ridurre al minimo le vibrazioni e le risonanze.

La tastiera, infatti, si sviluppa in strati: alla base del case ritroviamo un pannello di spugna fonoassorbente che riempie lo spazio vuoto tra il PCB e il case. Immediatamente sopra, ma fissato al plate superiore, c'è il PCB. Sopra il circuito vi è dapprima uno strato in poron, poi un foglio di silicone e infine un pannello in policarbonato bianco traslucido che diffonde l'illuminazione sull'intera superficie.

Va sottolineato che i LED sono rivolti verso sud, ovvero sono posizionati sotto gli interruttori a differenza delle tradizionali tastiere gaming che invece li ospitano nella parte superiore. Questo migliora la visibilità dell'illuminazione anche con i keycap che non lasciano passare la luce – come quelli preinstallati – ma limita la scelta di set retroilluminati. In ogni caso le alternative non mancano seppur, come di consueto, bisognerà quasi sicuramente rinunciare al layout italiano lasciato sempre più in disparte da tutti i produttori.

L'attenzione ai dettagli, però, la notiamo con i piccoli tamponi in silicone installati lungo il bordo del case che può essere aperto senza cacciavite. Insomma, una gasket mount realizzata con standard piuttosto alti ed estremamente custom-friendly. Dal punto di vista costruttivo, non possiamo fare che i complimenti a Epomaker, siamo rimasti davvero stupiti della qualità in rapporto al prezzo.

Epomaker Sea Salt Silent Switch, belli ma con un "ma"

Gli interruttori installati nel nostro caso sono i Sea Salt Silent di Epomaker, un modello lineare molto simile agli Cherry MX Silent Red – che abbiamo recensito qui. In estrema sintesi, l'obiettivo di questo tipo di switch è fornire un'esperienza molto più vicina alle tastiere a membrana in termini di rumorosità e feedback, ma senza rinunciare alla precisione e alla reattività di una piattaforma meccanica.

Da questo punto di vista, i Sea Salt Silent svolgono un lavoro eccellente e dopo oltre tre mesi di utilizzo intenso (lavoro e gaming frenetico) possiamo affermare con certezza che siano decisamente affidabili. Ad oggi il feedback non è cambiato, merito di materiali di qualità uniti alla prelubrificazione di fabbrica. Seppur quest'ultima non risulti alla pari di una lubrificazione home-made, è decisamente ben fatta rispetto a proposte nelle quali il lubrificante era meno di un velo.

Il feedback oltre che estremamente silenzioso, grazie anche ai keycap di altissimo livello per una tastiera preassemblata, è perfino più morbido rispetto all'alternativa equivalente di Cherry. Il punto dolente, invece, riguarda la loro struttura, per un unico, ma importante motivo: richiedono uno strumento specifico per l'apertura. In buona sostanza, gli "switch opener" generici compatibili con gli interruttori Cherry-style non vi consentiranno di aprire i Sea Salt Silent.

Non che non si possa fare con un piccolo cacciavite a taglio, ma, se doveste decidere di lubrificare l'intera dotazione di interruttori senza acquistare lo strumento di Epomaker, preparatevi ad un lavoro decisamente più lungo e tedioso di quanto non lo sia già di norma.

Detto ciò, è innegabile che gli interruttori dell'azienda cinese siano tra i migliori che abbiamo mai provato e poco hanno da invidiare ai marchi più blasonati. Se preferite una tastiera silenziosa e dal feedback morbido, la Epomaker RT100 è senza dubbio una delle scelte più valide attualmente disponibili.

Connettività e autonomia

Come accennato in precedenza, la Epomaker RT100 è sostanzialmente una tastiera wireless, ma dispone di tre modalità di connessione: Wi-Fi, Bluetooth e cavo USB Type-C. Da prassi, il metodo consigliato ai videogiocatori è l'utilizzo del cavo, così da ridurre al minimo la latenza. Tuttavia, anche in modalità Wi-Fi non abbiamo riscontrato ritardi tali da inficiare l'esperienza di gioco, anzi la tastiera si è rivelata decisamente affidabile anche con gli fps, notoriamente affamati di reattività e velocità.

In modalità Bluetooth qualche esitazione è presente, già su distanze non troppo ampie, ma in un raggio di 5/6 metri si comporta piuttosto bene. Avremmo però preferito che le due funzionalità rimanessero separate, così da guadagnarne in autonomia. In sintesi, una volta accesa la tastiera, tutte e tre le modalità (cavo, Wi-Fi e Bluetooth) funzioneranno simultaneamente e non è possibile disattivare una di quelle senza fili.

In generale, l'autonomia non è poi così male, ma neanche tra le migliori che abbiamo potuto riscontrare su modelli simili. Parliamo di circa 40 ore con LED attivi al 50% della luminosità. Portata l'illuminazione al 100%, l'autonomia va drasticamente a ridursi.

Con un utilizzo importante si riescono a coprire diversi giorni, un risultato buono, anche se da un'unità da 5000 mAh era forse lecito aspettarsi qualcosa in più. In ogni caso, da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti.

Display e software: una coppia in crisi

Il software di Epomaker non è certo uno dei più belli per interfaccia o traduzione, che è piuttosto approssimativa anche in inglese, talvolta addirittura criptica – l'italiano non è presente. Tuttavia, la configurazione della tastiera risulta semplice e, soprattutto, stabile una volta comprese tutte le funzionalità del software.

In particolare abbiamo apprezzato una piattaforma, al momento piuttosto limitata, ma comunque interessante, che consente di caricare i profili di illuminazione e condividerli con gli altri utenti. Purtoppo, all'interno del menù vengono inseriti i profili per una gran varietà di tastiere e attualmente, il che appare strano, i profili disponibili per la RT100 sono davvero pochi. Un filtro, quantomeno per il modello, aiuterebbe sicuramente, ma la presenza di tutte le informazioni affiancate al relativo profilo evita comunque il download di file di altre periferiche.

In generale, il software si comporta egregiamente quando si tratta di registrare macro, rimappare i tasti o personalizzare l'illuminazione. I problemi sorgono nel momento in cui andiamo a mettere mano al display LCD, ovvero la caratteristica distintiva di questa proposta.

Personalizzare l'immagine visualizzata è intuitivo: vi sono due icone su cui cliccare, una per le immagini statiche, l'altra per quelle in movimento (.gif). Una volta effettuato l'upload, bisognerà cliccare sul rispettivo pulsante per rendere effettive le modifiche.

Tuttavia, nonostante i ripetuti tentativi e gli aggiornamenti, non siamo mai riusciti a sincronizzare la data. La temperatura, invece, non fa riferimento a quella dell'hardware, ma a quella ambientale – come il meteo sullo smartphone. Anche in questo caso, inserendo il comune di riferimento, il dato non veniva visualizzato sempre. Peraltro, la proiezione sul display delle informazioni richiede il software aperto in background che – in rare occasioni, va detto – ci ha fatto schizzare il carico della CPU.

Altre informazioni utili come il tipo di connessione in utilizzo o i dispositivi a cui siamo collegati – ad esempio 1, 2 o 3 nel caso stessimo utilizzando la tastiera in modalità Bluetooth – vengono visualizzati correttamente, il che ha prodotto valutazioni contrastanti.

In pratica, il display è comodo e anche molto bello da vedere, i colori sono vivi e, seppur a una risoluzione non elevata, le immagini in movimento vengono riprodotte con una fluidità eccellente. Tuttavia, è macchinoso da configurare e non tutte le funzionalità sono ben supportate, ragione per cui non possiamo negare un po' di frustrazione durante la configurazione.

In generale, la presenza del display è un'aggiunta che ci è piaciuta e tenere R2-D2 e C-3PO al nostro fianco mentre passeggiano è stata una gradita compagnia. Va però sottolineato che, a nostro avviso, il display ha potenzialità nettamente superiori e riteniamo che sia esattamente su questo che Epomaker, anche in virtù del fatto che sono molte le sue tastiere ad ospitare schermi simili, debba concentrarsi sullo sviluppo delle funzionalità legate all'LCD.

D'altronde si tratta di un vero e proprio schermo che, potenzialmente, può riprodurre praticamente qualsiasi cosa. Di conseguenza, avere magari una piattaforma dedicata, anche separata dal software principale, ma che ampli le opportunità di personalizzazione (con la dovuta ottimizzazione) è dal nostro punto di vista la strada da percorrere.

Conclusioni

Siamo giunti al termine di una recensione piuttosto difficile, in quanto ci siamo approcciati non solo con un nuovo prodotto, ma anche con un'azienda emergente che si affaccia in un settore nel quale la concorrenza abbonda da parte di marchi con un background estremamente solido. Tiriamo quindi le somme su una proposta che nella sostanza ci è piaciuta e ci sentiamo di promuovere.

Le ragioni sono diverse, a partire dalla qualità costruttiva e dei materiali. Sì, la tastiera è completamente in plastica, ma la lavorazione e la solidità sono di altissimo livello, al punto che talvolta abbiamo dimenticato si trattasse "solo di plastica".

Abbiamo particolarmente apprezzato l'assemblaggio, impeccabile e user-friendly che tende la mano agli amanti delle tastiere custom: semplice e veloce da smontare e personalizzare con la possibilità di installare stabilizzatori avvitati sul PCB e una struttura gasket che rispetta tutti i crismi.

Il tutto è completato da una componentistica di ottima qualità, inclusi i keycap che con uno spessore considerevole sono decisamente piacevoli e confortevoli sotto le dita. Il tallone d'Achille della proposta di Epomaker risiede piuttosto nel software e, a cascata, nel display.

Il piccolo schermo associato alla tastiera è sia bello che comodo, ma ne risente in termini di praticità e personalizzazione, aspetti nei quali potrebbe offrire indubbiamente di più. In ogni caso, non possiamo non tenere conto del prezzo a cui viene proposta la RT100, pari a circa 150 euro.

Guardando al mercato attuale, e mettendo per un attimo da parte il display, le tastiere meccaniche altrettanto confortevoli e affidabili in questa fascia di prezzo sono davvero poche e quasi nessuna propone una qualità generale equiparabile con un layout completo, ma compatto, che porta la flessibilità ai vertici della categoria.

A tutto questo va aggiunto che le tre modalità di connessione funzionano alla perfezione, rivelandosi affidabili con ogni dispositivo. A completare l'offerta c'è una batteria che non fa miracoli, ma offre un'autonomia accettabile capace di coprire diversi giorni di utilizzo con una singola ricarica.

Il display in sé svolge il proprio ruolo e anche piuttosto bene, se non fosse per i limiti imposti dal software che ne riducono la funzionalità. Nonostante questo, però, si è fatto comunque apprezzare e dal punto di vista puramente estetico fa sicuramente la sua figura.

In conclusione, la Epomaker RT100 è un prodotto estremamente valido e gli interruttori dell'azienda ci hanno sorpreso in positivo. Con la consapevolezza di un ruolo per lo più estetico piuttosto che funzionale del display, è una tastiera che non possiamo non consigliare soprattutto a chi trascorre molto tempo a scrivere oltre che a giocare. Da questo punto di vista è un prodotto eccezionalmente equilibrato e piacevole, tra i migliori disponibili nella sua fascia di prezzo.