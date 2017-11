Xbox One X, unboxing live in anteprima dalla redazione | SIAMO IN DIRETTA

È appena arrivata in redazione la nuovissima Xbox One X, attesa nei negozi italiani per il prossimo 7 novembre a 499 euro. Si tratta di Project Scoprio, la console annunciata durante l'E3 2017 come la più potente fino ad oggi. Permetterà agli utenti di giocare alla risoluzione Ultra HD 4K nativa quando supportata dai titoli, oppure con migliorie grafiche pensate per sfruttare al massimo l'hardware integrato e la sua potenza di calcolo quantificabile in oltre 6 Teraflop. Qui di seguito, o nella nostra pagina Facebook, potete seguire l'unboxing in diretta di Xbox One X!