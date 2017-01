World of Warcraft: Blizzard comunica le note della patch 7.1.5

La patch 7.1.5 introduce le Spedizioni, e relative ricompense, dei Viaggi nel Tempo di Mists of Pandaria, insieme al Circolo dei Combattenti. I giocatori devono cercare gli inviti nelle casse degli emissari o al completamento delle spedizioni, o raggiungere il Riposo dello Scudo per affrontare un Vrykul élite.

Durante tutto l'anno, inoltre, saranno celebrate delle Microfestività, iniziando con il Richiamo dello Scarabeo dal 21 al 23 gennaio per rivivere gli eventi dell'apertura delle porte di Ahn'Qiraj. La patch introduce anche nuovi oggetti leggendari e l'Incursione Rocca della Notte che prevede il confronto finale con Gul'dan a Suramar. La nuova Incursione sarà disponibile a partire dal 17 gennaio.

Non mancano aggiornamenti alle classi e alle professioni. Per le note complete sulla patch vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre di seguito potete vedere la guida pratica alla patch. Per tutti i dettagli su World of Warcraft Legion, invece, consultate la recensione.