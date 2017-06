Vulkan in arrivo su CryEngine con la versione 5.4

Ilsi appresta a introdurre il completo supporto alle APIcon la prossima, che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale alla. La novità arriva a seguito dell'implementazione del principale concorrente, di Vulkan, ovvero le DirectX 12.

Le API sponsorizzate dal Khronos Group, un consorzio di aziende operanti nel settore della grafica, si sono fin qui rivelate più supportate e maggiormente prestanti rispetto alle controparti nate in casa Microsoft. Crytek ha annunciato che sta lavorando all'implementazione del renderer Vulkan per il suo CryEngine e ha già reso disponibile il codice su GitHub.

L'implementazione non è al momento completa né, quindi, stabile e servirà ancora affinamento prima di poter utilizzare l'ultima versione del motore grafico. Non è chiaro se verrà utilizzata l'ultima versione all'interno di Hunt: Showdown, il nuovo gioco dello studio che ha dato i natali a Crysis e che si preannuncia già come particolarmente interessante dal punto di vista grafico.