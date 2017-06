Crytek mostrerà il gameplay di Hunt: Showdown all'E3 2017

Crytek ha annunciato che all’E3 mostrerà le prime sequenze di gioco di Hunt: Showdown, il nuovo progetto precedentemente conosciuto come Hunt: Horrors of the Gilded Age. Presentato per la prima volta nel 2014, con il nome Hunt: Horrors of the Gilded Age, il titolo ha vissuto uno sviluppo particolarmente travagliato.

In un primo tempo i lavori erano stati affidati alla sede statunitense di Crytek, nata dopo l’acquisizione di Vigil Games (i creatori di Darksiders) da THQ. Nelle descrizioni originarie si parlava di un'esperienza cooperativa e di una struttura online analoga a quella di prodotti come Warface o Arena of Fate. Protagonisti del gioco erano dei cacciatori pronti a tutto, anche ad avventurarsi tra le creature più mostruose.

Le difficoltà riscontrate strada facendo hanno spinto Crytek a un cambio di rotta: il concept originario è stato mantenuto ma nel frattempo il gioco è stato ribattezzato Hunt: Shodown e affidato alla gestione di un nuovo studio di sviluppo.

Di seguito vi riportiamo un breve video teaser. "Quando due cacciatori rischiano tutto e il male li aspetta nascosto, allora il cacciatore diventa la preda", recita il testo del video, senza fornire ulteriori indizi. Ne sapremo di più tra una manciata di giorni.