Vampyr: Dontnod rilascia nuovo gameplay trailer da 10 minuti

Vampyr è un action/rpg che mette i giocatori nei panni del dottor Jonathan Reid, ora un notturno succhia sangue. Sta al giocatore decidere se uccidere quante più persone possibile in modo da diventare oltremodo potenti o se cercare di guarire i cittadini di Londra dall'epidemia che si è abbattuta sulla città. La natura di non morto del dottore lo porterà a prendere difficili decisioni: se mantenere il suo giuramento di Ippocrate oppure dare libero sfogo alla sua nuova natura vampiresca. Il suo rinnovato stato lo rende una minaccia e un nemico pubblico per i cittadini di Londra.

Non è l'unico tipo di decisione che i giocatori saranno chiamati a prendere. Come si vede nel trailer, infatti, gli Skal sono dei non morti che vanno alla ricerca di carne fresca come il Dottore, ma allo stesso tempo possono avere un ruolo centrale nella comunità e svolgere servizi di utilità sociale. Il giocatore dovrà stabilire se ucciderli subito o aspettare, rischiando che perdano il controllo e uccidano a loro volta.

Il rilascio di Vampyr, che è sviluppato su Unreal Engine 4, è adesso fissato per il prossimo mese di novembre. Altre informazioni sulle caratteristiche di gioco di Vampyr si trovano qui.

In occasione dell'E3 è stato rilasciato anche un