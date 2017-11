Syberia ora gratuito tramite GOG.com

Syberia può essere aggiunto adesso alla propria libreria di giochi GOG.com in via completamente gratuita. Il download è di 1,2 GB e l'eseguibile compatibile con i sistemi operativi Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) and Mac OS X (10.9.0+). Il gioco è disponibile in italiano, tra altre lingue.

Scaricando Syberia da GOG.com si ottengono anche il manuale di nove pagine in formato PDF, la colonna sonora, 9 avatar e 55 artwork. Per scaricare Syberia gratuitamente cliccate qui.

Syberia è un'avventura grafica che vanta una suggestiva ambientazione tra i ghiacci. Il gioco è diretto dal visionario fumettista belga Benoit Sokal e vede come protagonista l'ambiziosa avvocatessa di New York Kate Walker, che si imbatte in un contesto fuori dai tempi, insospettabile. Non mancate di leggere la recensione di Syberia 3, il capitolo della serie recentemente rilasciato.