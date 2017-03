Syberia II, l'avventura grafica classica ora disponibile gratuitamente

Alla vigilia del rilascio di Syberia III previsto per il 20 aprile, Electronic Arts concede gratuitamente il secondo episodio della serie basata sui disegni di Benoit Sokal. Succede tramite l'iniziativa Offre la Ditta come potete verificare a questo indirizzo. Si tratta di un'offerta a tempo, ma basta riscattare la propria copia di Syberia II per aggiungerla in maniera permanente alla libreria giochi di Origin.

Syberia II, rilasciato originariamente nel 2004, mette i giocatori nei panni dell'affascinante avvocatessa Kate Walker, all'interno di uno schema di gioco da avventura grafica classica. Kate viaggia nei territori selvaggi della Russia alla ricerca degli ultimi mammuth. Alla fine del primo Syberia, la ragazza decide di non tornare alla sua vecchia vita e di lanciarsi in una nuova avventura sulla misteriosa isola di Syberia, dove giungerà al termine del secondo capitolo.

Per quanto riguarda l'atteso terzo capitolo, invece, dopo aver concluso la trattativa con al centro la Fabbrica Voralberg di Valadiléne e aver aiutato il suo vecchio amico Hans a trovare i mammuth e l'isola di Syberia, Kate ritornerà indietro sui suoi passi. Durante il viaggio di ritorno verso gli Stati Uniti, la ragazza si ammalerà e verrà ritrovata su un'imbarcazione alla deriva. Adesso si offrirà di aiutare gli Youkol, delle simpatiche creature apparse nel capitolo precedente di Syberia, in un viaggio fra neve e ghiacci, conoscendo luoghi e personaggi altamente suggestivi.