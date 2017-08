Super Mario Odyssey è il miglior videogioco della GamesCom 2017

Super Mario Odyssey si era aggiudicato il "Best of Show" anche all'E3, e replica in occasione della fiera di Colonia svoltasi la scorsa settimana. Oltre al "Best of Gamescom" e al "Best Action Game" gli sono stati assegnati i premi come miglior gioco per Nintendo Switch, come titolo "most wanted" per i consumer e come miglior gioco per la famiglia. Anche l'anno scorso Nintendo trionfava alla voce "Best of Gamescom", in quel caso con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sempre per Switch.

I premi vengono assegnati da una giuria internazionale composta da addetti del settore che hanno la possibilità di provare quanti più giochi possibile durante i giorni dell'evento.

Come miglior gioco PS4 è stato premiato Assassin’s Creed Origins, mentre il miglior titolo per Xbox One è La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Miglior gioco PC Kingdom Come: Deliverance. Di seguito la lista completa dei giochi premiati.

A.Category group: Best of Gamescom

Best of Gamescom award

Super Mario Odyssey (Nintendo)

B. category group: Gamescom global awards

Gamescom award for best add-on/DLC

Battlefield 1: In The Name Of The Tsar (EA)

Gamescom award for best booth

Electronic Arts gamescom Booth 2017 (EA)

C. Category group: Platform

Best Console Game Sony PlayStation 4

Assassin’s Creed Origins (Ubisoft)

Best Console Game Microsoft Xbox One

Middle-Earth: Shadow Of War (WB Games)

Best Console Game Nintendo Switch

Super Mario Odyssey (Nintendo)

Best PC Game

Kingdom Come: Deliverance (Deep Silver)

Best Mobile Game

Metroid: Samus Returns (Nintendo)

D. Category group: Genre

Best Role-Playing Game

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (Bandai Namco)

Best Racing Game

Forza Motorsport 7 (Microsoft)

Best Action Game

Super Mario Odyssey (Nintendo)

Best Simulation Game

Project CARS 2 (Bandai Namco)

Best Sports Game

PES 2018 (Konami)

Best Family Game

Super Mario Odyssey (Nintendo)

Best Strategy Game

Mario + Rabbids Kingdom Battle (Ubisoft)

Best Puzzle/Skill Game

God’s Trigger (Techland)

Best Social/Online Game

Destiny 2 (Activision)

Best Casual Game

Hidden Agenda (Sony)

Best Multiplayer Game

Destiny 2 (Activision)

Best Virtual Reality Game

Fallout 4 VR (Bethesda)

Best Hardware

Xbox One X (Microsoft)

E. Category group: Consumer award

Gamescom ‘Most Wanted’ Consumer award

Super Mario Odyssey (Nintendo)

F. Category group: Indie award

Gamescom Indie award