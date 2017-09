Su Geekbuying sconto interessante per il Gamepad GameSir T1S. Ecco i dettagli

Giocare su dispositivi mobile ricopre ormai un’importante fetta di mercato. Chiunque decide di scaricare qualche gioco sul proprio smartphone per passare un po' di tempo in spensieratezza ma spesso si rinuncia per problemi con i controlli touch che di certo non risultano la migliore soluzione se si vuole essere competitivi in un gioco. Ecco che GameSir, azienda di Hong Kong, ha realizzato un gamepad capace di essere utilizzato proprio con lo smartphone. Si chiama GameSir T1S e viene oggi proposto su Geekbuying ad un prezzo decisamente interessante di soli 22.71€ grazie al coupon promozionale GAMESIRT1S da inserire nella fase finale dell'acquisto.

Il gamepad GameSir T1S possiede delle caratteristiche decisamente interessanti partendo soprattutto dal supporto ad Android, iOS ma anche a PS3 e PC. Presenti chiaramente i classici pulsanti per utilizzare il GamePad quali croce direzionale, due leve analogiche, tasti dorsali, funzione turbo ma anche un design bello da vedere con una forma che richiama i classici joypad e che dunque risulterà sicuramente ergonomica. Presenti anche due tasti e due grilletti per giochi più impegnativi.

Il gamepad GameSir T1S è dunque in sconto su Geekbuying ad un prezzo di soli 22.71€ grazie al coupon promozionale GAMESIRT1S che dovrà essere inserito in fase finale di acquisto.