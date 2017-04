Sony ha venduto 60 milioni di PS4, 20 milioni nello scorso anno

Considerato nella sua totalità, il gruppo Sony ha registrato vendite per 7.603 miliardi di yen (62,5 miliardi di euro) per quanto riguarda l'anno fiscale terminato il 31 marzo. L'utile operativo è pari a 288,7 miliardi di yen, ovvero circa 2,3 miliardi di euro. Per quanto riguarda il precedente anno fiscale a queste due voci corrispondevano rispettivamente 8.105 e 294,2 miliardi di yen. Sono comunque risultati in linea con le aspettative degli analisti.

Va molto meglio, invece, la divisione che comprende le attività legate al mondo PlayStation con vendite per 1.649 miliardi di yen (13,5 miliardi di euro) e utili pari a 135,6 miliardi di yen (1,1 miliardi di euro). A queste due voci l'anno scorso corrispondevano 684 e 69,3 miliardi di yen. Sony prevede adesso di raggiungere un fatturato di 1.890 miliardi di yen per l'anno fiscale che termina il 31 marzo 2018 e utile operativo pari a 170 miliardi di yen. Questo perché stima che le vendite di PS4 saranno ancora maggiori, ma saranno compensate in parte dalla riduzione di prezzo che pare essere prevista per le console della famiglia PS4.

Sony ha venduto complessivamente 60 milioni di PS4 dal momento del lancio della console avvenuto nel novembre del 2013, delle quali 20 milioni nello scorso anno fiscale. Prevede di vendere altre 18 milioni di unità nell'attuale anno fiscale.