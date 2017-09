Serious Sam arriva nella versione in realtà virtuale

Serious Sam VR: The Last Hope traspone le implacabili orde di nemici tipiche della serie Serious Sam in realtà virtuale. Croteam ne annuncia la disponibilità tramite Steam per quanto riguarda i visori HTC Vive e Oculus Rift.

Croteam ha adattato il Serious Engine 2017 per consentire il gioco in VR. E ripropone, inoltre, le armi tipiche della serie come Doppi minigun, mitragliatori tommy, laser pesanti e motoseghe. Complessivamente ci sono 16 diverse armi e cinque pianeti con caratteristiche diverse. Durante l'avventura, inoltre, il giocatore può sbloccare 36 potenziamenti e 190 miglioramenti per le armi.

I giocatori si mettono alla prova in 8 arene con 4 ondate e 20 livelli di difficoltà. Questo per quanto riguarda la modalità Arena, a cui si aggiungono le modalità Ondata Infinita e Sfida Giornaliera, che ogni giorno garantisce la medesima sfida per tutti i giocatori. Si può poi giocare insieme a un compagno, scegliendo tra i personaggi di Serious Sam o Serious Sammy.

Le vicende alla base del gioco sono ambientate ai tempi della prima guerra di Mental, quando le forze di difesa della Terra si stanno sgretolando per via dei continui attacchi del villain tipico della serie, Mental. Un generale impavido, Sam 'Serious' Stone, guida la resistenza dall'Incrociatore Saratoga in un disperato tentativo di salvare la galassia.

Serious Sam VR: The Last Hope si può adesso acquistare per 27,74€ (offerta valida fino al 27 settembre) su Steam.