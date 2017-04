Saints Row 2 adesso disponibile gratuitamente su GOG

GOG annuncia l'arrivo di Saints Row IV: Game of the Century Edition e di Saints Row: Gat out of Hell nel suo catalogo di titoli DRM-free. Entrambi i giochi sono in offerta come parte dell'iniziativa che coinvolge i titoli Deep Silver su GOG, alcuni dei quali risultano scontati fino al 75% come potete vedere qui. Fra i giochi in offerta ci sono anche i titoli delle serie Metro e Risen, così come Sacred 2 Gold e Deadlight: Director’s Cut.

GOG celebra l'avvenimento concedendo gratuitamente Saints Row 2, il capitolo della famosa serie action/adventure in stile GTA uscito nel 2006. Potete riscattare il gioco entro sabato alle 12 seguendo questo indirizzo. Basta fare il login al proprio account GOG e poi cliccare sull'apposito pulsante nella pagina per ottenere definitivamente il gioco.

I giocatori che possiedono alcuni capitoli di Saints Row su Steam possono unire le librerie Steam e GOG tramite il servizio GOG Connect: in questo modo ritroveranno i capitoli di Saints Row anche all'interno della libreria di GOG per un'esperienza di gioco più continua.

Gli sconti sui giochi Deep Silver sono validi fino a giovedì prossimo. Altri dettagli sull'iniziativa si trovano qui.