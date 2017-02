Ruzzle: il famoso paroliere oltre i 70 milioni di download

Dal momento del lancio nel 2012 Ruzzle ha raggiunto la vetta della classifica delle app più scaricate sia su App Store che su Google Play in oltre 145 nazioni e ancora oggi rimane il migliore paroliere per i sistemi mobile. Adesso la software house che l'ha creato, la svedese MAG Interactive, annuncia di aver superato il traguardo dei 70 milioni di download.

Ruzzle ha una sorta di seguito, Ruzzle Adventure, arrivato nel 2014 e scaricato 5 milioni di volte. Ruzzle spinge i giocatori a individuare quante più parole possibile in un arco di tempo di due minuti: per farlo devono unire le lettere attigue con degli swipe sul touch screen.

Ruzzle è ispirato da giochi come Scrabble: più lunga è la parola che si compone e più punti si ottengono. Alla fine della manche di due minuti, infatti, vince il giocatore che ha raggranellato il maggior quantitativo di punti.

"Siamo entusiasti di questo traguardo per Ruzzle e orgogliosi del fatto che, a cinque anni dall'uscita, sia ancora così popolare sia tra i vecchi che tra i nuovi fan", ha detto Johan Persson, Vice Presidente di MAG Interactive. "Per noi Ruzzle è molto importante perché è stato il primo gioco che abbiamo creato e quello che ci ha consentito di avere visibilità internazionale. Il suo successo dimostra come i titoli di qualità possano rimanere sulla cresta dell'onda per molti anni".

