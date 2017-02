Ride 2: il DLC 2017 Top Bikes Pack è disponibile da oggi

Milestone ha annunciato che, a partire da oggi, sarà disponibile il nuovo DLC 2017 Top Bikes Pack di Ride 2, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il pacchetto sarà scaricabile senza alcun costo aggiuntivo non solo per coloro che acquisteranno il Season Pass, ma anche per chi lo possiede già. Sarà inoltre disponibile separatamente al prezzo di 5.99 euro. L’offerta prevede tutte le novità del 2017 presentate durante una delle fiere motociclistiche più importanti dell’anno.

Di seguito tutti i contenuti nel dettaglio:

Ducati Superleggera 1299

La massima espressione tecnologica e prestazionale mai prodotta in serie. 215Cv e 156kg in soli 500 esemplari!

Ktm 1290Super Duke R 2017

La bestia è tornata con una versione ancora più animalesca. Prova le curve più difficili con questo bolide!

Husqvarna Vitpilen 401 Aero

Dal design estremo e innovativo, sarà impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Honda CBR 1000 SP2 2017

Il 14 per cento in più di rapporto peso/potenza, 15kg in meno e ben 11Cv di potenza in più rispetto al modello precedente. Riprendi il controllo, è Honda a chiedertelo!

Kawasaki ZX-10 RR 2017

Un autentico motore da gara realizzato in 500 esemplari. Difficile aggiudicarsene una ma tu puoi provarla per primo!

Suzuki GSX-R 1000R 2017

Una potenza ai vertici della categoria e un perfetto bilanciamento tra stabilità e maneggevolezza. Il Re è tornato e rivuole il suo trono!