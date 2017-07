Ready Player One: il trailer del nuovo film di Steven Spielberg con protagonisti i videogiochi

Ready Player One è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica, tratto dal romanzo di culto dello scrittore statunitense Ernest Cline.

Steven Spielberg, già autore di capolavori indimenticabili come Schindler's List, Salvate il Soldato Ryan, E.T. e Jurassic Park solo per citarne alcuni, ha fatto molto uso della CGI e della tecnica di motion capture per ricreare il mondo virtuale OASIS alla base della storia.

Ready Player One è ambientato nel 2045, quando la Terra è ormai irrimediabilmente un luogo sovrappopolato e inquinato, dove la maggior parte della gente vive in condizioni di indigenza e dove le risorse energetiche sono al lumicino. L'unica possibilità di intrattenimento per le persone è rappresentata da OASIS, un MMO godibile in realtà virtuale tramite un semplice visore e a un paio di guanti aptici.

Il cast di Ready Player One è composto da Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg e Mark Rylance, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Zak Penn e da Ernest Cline. Ready Player One arriverà nelle sale cinematografiche a marzo 2018.