Raggiunto accordo tra Deep Silver e Ys Net per la distribuzione di Shenmue III

Deep Silver e Ys Net hanno annunciato una collaborazione per la pubblicazione dell’atteso Shenmue III, nuovo capitolo della saga ideata da Yu Suzuki, previsto su PC e PlayStation 4 nella seconda metà del 2018. L’accordo coprirà sia la distribuzione della versione fisica che delle copie digitali.

“Shenmue è uno dei pochi franchise nell’industria videoludica ad avere un valore storico e che continua ad accendere la passione dei giocatori. Siamo orgogliosi di aver istituito questa partnership per la sua pubblicazione e non vediamo l’ora di mettere all’opera la nostra rete distributiva globale per massimizzare il potenziale di questo attesissimo videogioco.” ha dichiarato Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media/Deep Silver.

Yu Suzuki, il director di Shenmue III e CEO di Ys Net ha aggiunto, “Sono molto felice della partnership globale con Deep Silver, la quale è composta da uomini e donne incredibili che svolgono con dedizione il compito di portare i titoli giapponesi nel resto del mondo. Attraverso questo processo, Deep Silver ha espresso una profonda passione per i titoli giapponesi, il franchise Shenmue ed i suoi fan— questo mi rende ancora più fiducioso del fatto che Shenmue III abbia trovato il miglior partner possibile.”

“Siamo molto emozionati per la continuazione dell’avventura di Ryo Hazuki in Shenmue III, e siamo sicuri che il gioco offrirà la storia ed il gameplay che i fan PlayStation stanno aspettando da tempo” ha aggiunto Florian Hunziker, Vice President di PlayStation’s Third Party Relations & Developer Technology Group. “Questa partnership globale tra Ys Net e Deep Silver aiuterà nella concretizzazione della visione di Yu Suzuki per Shenmue III—siamo impazienti di vedere il suo spirito innovativo materializzarsi su PS4.”

Il veterano dell’industria, Yu Suzuki, sarà presente alla GamesCom 2017 per partecipare a due “Meet & Greet” nell’area consumatori Halle 9.1 Stand B011/C010. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 23 agosto dalle 18.30 alle 19.30, mentre il secondo si terrà giovedì 24 agosto dalle 12.30 alle 13.30.

Shenmue III è il sequel dei classici di successo Dreamcast Shenmue (1999) e Shenmue II (2001). L’intuizione del premiato regista di Shenmue, Yu Suzuki, ha unito elementi d'azione dal suo classico arcade Virtua Fighter con delle meccaniche RPG per creare un titolo epico su console. Comunemente conosciuto come uno dei progetti più ambiziosi della storia, Shenmue ha catturato l'immaginazione di giocatori provenienti da tutto il mondo con la sua ambientazione unica, la sua storia intima e cinematica, le sue battaglie realistiche e i suoi minigiochi.

Molte delle funzionalità pionieristiche di Shenmue, tra cui la struttura open world e la presenza di Quick Time Event, sono ormai diffuse nelle opere moderne. Shenmue III è stato ufficialmente annunciato sul palco della conferenza stampa di Sony all’ E3 2015 e lanciato contemporaneamente sulla piattaforma di finanziamento collettivo Kickstarter, rompendo due Guinness World Record dopo aver raccolto oltre 6 milioni di dollari.