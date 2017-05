Paradox Interactive ha annunciato il nuovo strategico Surviving Mars

Durante il PDXCON 2017, Paradox Interactive ha rivelato Surviving Mars, un nuovo titolo gestionale e di strategia in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è sviluppato da Haemimont Games, team indipendente già conosciuto per alcuni capitoli del franchise di Tropico e per l’action RPG Victor Vran. In Surviving Mars i giocatori dovranno pianificare e costruire una colonia su Marte, bilanciando i bisogni di base degli abitanti, la sanità e la qualità della vita, affrontando allo stesso tempo le ostilità ambientali del pianeta rosso. Per ulteriori dettagli è possibile raggiungere il sito ufficiale.

Il publisher ha inoltre annunciato una partnership con Harebrained Schemes, lo studio che ha creato la serie Shadowrun Returns, per la pubblicazione di BATTLETECH, primo titolo PC tattico a turni con i Mech.

Ambientato nel 3025, l’universo è intrappolato in un ciclo di Guerra perpetua, combattuta da nobili case militarizzate che utilizzano, enormi veicoli da combattimento meccanizzati chiamati BattleMechs. I giocatori prenderanno il comando del proprio mercenario, lottando per rimanere in vita in una sanguinosa guerra civile interstellare. BATTLETECH offre un combattimento tattico esplosivo con i Mech, un gameplay gestionale profondo delle risorse mercenarie, una campagna gratificante e un multiplayer PvP coinvolgente. Il lancio è previsto nel corso del 2017 e qua sotto potete vedere il primo trailer.

La terza novità presentata al PDXCON è Europa Universalis IV: Third Rome, primo immersion pack per il noto strategico, che introduce una nuova regione e offre un primo sguardo su una delle più grandi potenze dell’era moderna: la Russia. Di seguito il trailer d’annuncio.

Al termine della conferenza è stato annunciato anche che Jon Shafer si unirà al Paradox Development Studio. Da dodici anni nel settore dello sviluppo, Shafer si è già aggiudicato un BAFTA award per il lavoro svolto con Civilization V. Shafer è principalmente conosciuto come lead designer di Civilization V, ma ha lavorato ad altri progetti come le espansioni Beyond the Sword e Warlords per Sid Meier’s Civilization IV e attualmente sta sviluppando At the Gates, un titolo strategico di sua creazione finanziato attraverso Kickstarter. Ulteriori dettagli sul nuovo titolo su cui lavorerà in Paradox Development Studio verranno annunciati in seguito.