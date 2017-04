Palmer Luckey ha donato 100 mila dollari a Trump sfruttando riferimenti a Chrono Trigger

Il fondatore di Oculus VR Palmer Luckey ha donato 100 mila dollari a Donald Trump per l'approntamento della cerimonia di insediamento dello scorso gennaio del nuovo presidente degli Stati Uniti. Lo rivelano il Washington Post e Mother Jones, evidenziando come Luckey non abbia smesso di supportare Trump nonostante il suo precedente coinvolgimento nella campagna elettorale del candidato Repubblicano avesse causato forti frizioni all'interno di Oculus e di Facebook.

La separazione tra Luckey e Facebook è stata ufficializzata circa un mese fa, ma nel momento del discorso di inaugurazione di Trump con ogni probabilità Luckey era ancora sotto contratto con Facebook.

Il denaro è stato veicolato tramite una compagnia di comodo chiamata Wings of Time, a sua volta controllata da una certa Fiendlord’s Keep. Si tratta di due espliciti riferimenti al mondo dei videogiochi, visto che entrambi provengono dal mitico gioco di ruolo per Super Nintendo Chrono Trigger.

La donazione avviene a quattro mesi dall'ammissione di Luckey di aver contribuito alla campagna elettorale di Trump attraverso alcune iniziative per screditare la candidata rivale Hilary Clinton. In quell'occasione Luckey si era scusato pubblicamente dicendosi dispiaciuto di aver pregiudicato la percezione di Oculus e dei suoi partner con le sue iniziative politiche.

Dopo le scuse Luckey si è eclissato dagli eventi pubblici e dai social network, sprofondando in un lungo silenzio. "Palmer è una perdita molto importante per noi", si leggeva nel comunicato di Facebook sull'addio di Luckey, pur senza chiarire nel dettaglio se il sostegno a Trump fosse la vera causa della separazione. Ricordiamo che Luckey e Brendan Iribe hanno ceduto Oculus VR a Facebook nel 2014 per 2 miliardi di dollari.

Il ritorno sui social è avvenuto proprio nelle ore successive alla divulgazione della lista dei donatori a Donald Trump, con il tweet che riportiamo qui di seguito. Alcuni lo hanno letto come una denuncia: come se qualcuno gli stesse impedendo di parlare apertamente. Su Facebook e Twitter, inoltre, Luckey ha cambiato la sua immagine profilo con quella di Obi-Wan Kenobi. Che sia una dichiarazione di intenti? Palmer Luckey vuole trasmettere l'idea che tornerà più forte di prima dopo essere stato colpito?

Nobody can stop me from reposting the same Sword Art Online pictures every year for the next 50 years! https://t.co/1iMO6DMbwB — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) 19 aprile 2017

Per completezza di informazione, dobbiamo comunque dire che Donald Trump ha complessivamente raccolto 106,7 milioni di dollari per l'organizzazione della sua cerimonia di insediamento. Tra i donatori diverse illustri compagnie del mondo della tecnologia come Microsoft, Intel e Google.