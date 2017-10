Nei prossimi mesi i giocatori di Divinity: Original Sin 2 riceveranno almeno una grossa sorpresa

Con Divinity: Original Sin 2 gli sviluppatori di Larian Studio hanno approfondito ed ampliato le già solide caratteristiche del precedente capitolo, offrendo al pubblico PC uno dei migliori giochi di ruolo mai concepiti. Nonostante l'ottimo lavoro svolto, il team belga ha già confermato che supporterà a fondo il suo titolo con aggiornamenti e nuovi contenuti.

La scorsa settimana è stata rilasciata una corposa patch che ha risolto alcuni bug riscontrati dalla community e migliorato il bilanciamento generale, mentre su Steam Workshop sono già disponibili 700 mod.

Nel frattempo il fondatore di Larian Studio, Swen Vincke, ha promesso che Divinity: Original Sin 2 continuerà a crescere anche nei mesi a venire e che ci sarà “almeno una grande sorpresa” per i fan. “Ciò che spero davvero è di veder apparire avventure”, ha commentato Vincke quando gli è stato chiesto cosa gli piacerebbe vedere dalla community dei modder. Prima che uscisse la versione definitiva, Larian ne aveva invitati alcuni nei suoi uffici per produrre nuovo materiale nell’arco di una settimana.

“Qualcuno ha creato la Noisy Crypt, è stato uno dei ragazzi che è venuto qui, ha messo insieme un’avventura della durata di 40 minuti”, ha proseguito Vincke. “Spero che si veda più materiale di questo tipo, perché voglio davvero avventure da poter giocare in co-op e di cui ignoro la storia. Mi farebbe estremamente piacere. Ma abbiamo in serbo ancora un sacco di idee interessanti. Ci sono un paio di cose in lavorazione, ma le annunceremo quando saremo pronti. Insomma c’è del nuovo materiale in arrivo, questo è certo”.

“Abbiamo un paio di sorprese in mente. Al momento ci occuperemo della patch, poi lavoreremo in silenzio per qualche tempo per mettere insieme tutto quanto e infine sono sicuro che ci sarà almeno una sorpresa da svelare”.

La versione definitiva di Divinity: Original Sin 2 è disponibile dal 14 settembre.