Motorsport Manager: arriva il DLC Endurance Series per l'apprezzato manageriale automobilistico

Endurance Series introduce innanzitutto una nuova categoria di vetture, impegnate in gare di resistenza. Bisogna essere in grado di dominare al meglio la nuova barra della resistenza e rimanere freddi e concentrati per prendere decisioni importanti lungo il corso delle gare, che possono durare anche 90 minuti, 3 ore o ben 6 ore.

L'Anniversary Update include un sistema di soste ai box ottimizzato, che permette di assumere o licenziare i meccanici per raggiungere una maggiore efficienza e realizzare pit stop sempre più veloci. Un nuovo sistema di soste ai box significa però anche la possibilità che si verifichino errori nuovi e potenzialmente catastrofici, come incendi inaspettati che possono rovinare in maniera irreparabile una gara.

I giocatori di Motorsport Manager devono prendere decisioni in tempo reale per reagire alle scelte dei team avversari. Possono personalizzare tutti gli aspetti dell'auto, scegliere i piloti, i manager, i meccanici e i progettisti. Dalla costruzione e personalizzazione dell'auto alle tattiche del giorno di gara: ogni singolo aspetto sarà fondamentale per tracciare il percorso verso la vittoria finale o il fallimento. Bisognerà preparare sia le strategie pre-gara ma anche prendere decisioni veloci in gara qualora le condizioni cambiassero.

