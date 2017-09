Mario + Rabbids: gioco di terze parti più venduto per Nintendo Switch

Mario + Rabbids Kingdom Battle è il gioco sviluppato nella sede di Milano di Ubisoft che riproduce, in chiave semplificata, lo schema di gioco di XCOM, come abbiamo visto nella recensione. Adesso, emerge come proprio questo titolo sia in assoluto il più venduto per quanto riguarda il catalogo di giochi di terze parti, quindi i titoli non prodotti direttamente da Nintendo, per la nuova console ibrida Switch.

Il dato proviene dalle indagini di NPD e Chart-Track GFK per quanto riguarda le copie in formato fisico vendute negli Stati Uniti, in Australia e Regno Unito. Nintendo ripone molta fiducia su questo titolo e ha infatti deciso di incaricarsi della distribuzione per quanto riguarda i territori di Giappone e Corea del Sud.

"Ubisoft Milano, sotto la direzione di Davide Soliani, ha compiuto un lavoro egregio nel catturare lo spirito e lo stile del mondo di Mario, riuscendo a inserirvi, in modo efficace e interessante, persino gli ingombranti Rabbids", ha scritto Stefano Carnevali nella recensione a proposito di Mario + Rabbids Kingdom Battle.