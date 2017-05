Larian Studios ha mostrato la Master Mode di Divinity: Original Sin 2 in un nuovo update

Larian Studios ha pubblicato un video aggiornamento di Divinity: Original Sin 2 nel quale viene mostrata per la prima volta la Master Mode, una delle principali novità di questo secondo capitolo. Come è possibile vedere nel filmato sottostante, il team ha testato queste meccaniche inedite presso gli studi di Wizards of the Coast – noto editore di giochi di ruolo a tema fantasy e fantascientifico – in quel di Seattle.

La nuova modalità si ispira direttamente a Dungeons & Dragons e permetterà di approcciarsi al titolo secondo lo stile e le caratteristiche tipiche dei tradizionali giochi di ruolo da tavolo. “Con la Game Master Mode abbiamo creato qualcosa che unisce la libertà dei giochi di ruolo da tavolo e l’interattività e la presentazione visiva di un RPG per computer”, spiegano gli sviluppatori.

“Abbiamo costruito la Game Master Mode affinchè sia il più possibile flessibile, in modo da poterla adattare ai vostri amici e creare un mondo di gioco davvero reattivo. A prescindere dal fatto che siate un neofita e un game master d’esperienza, abbiamo lavorato duro per assicurarci che questa funzionalità sia di semplice utilizzo e intuitiva da fruire”. Gli sviluppatori hanno quindi messo a punto una struttura di facile utilizzo, che permetterà al pubblico di creare nuove storie sfruttando asset di gioco pre impostati.

Al momento Divinity: Original Sin 2 si trova in Accesso Anticipato su Steam. La versione definitiva è prevista nel corso dell’anno.