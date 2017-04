Il primo Tomb Raider ora è giocabile sul browser web

Basandosi sul progetto open source OpenTomb, il modder di Tomb Raider, XProger, ha dedicato gli ultimi mesi alla realizzazione di una versione dell'originale Tomb Raider del 1996 per browser web. OpenLara, questo il nome di Tomb Raider per browser, è giocabile sia in prima che in terza persona.

OpenLara non permette di giocare l'intero Tomb Raider, ma solamente il secondo livello ambientato nell'antica città di Vilcabamba. Ci sono gli elementi di gioco tipici delle avventure con Lara Croft come i feroci orsi da evitare e da sconfiggere, così come contorti tunnel sottomarini da interpretare. E inoltre bisogna riacquisire confidenza con il famoso, e legnoso, sistema di controllo della Lara Croft dei tempi.

La versione per browser web non solo permette di giocare in maniera immediata tramite il browser, senza la necessità di dover scaricare il gioco, ma non è limitata a 30 frame per secondo, come il Tomb Raider del 1996. La possibilità di giocare in prima persona lo rende, inoltre, più immersivo e incute più paura nel giocatore, che da un momento all'altro potrebbe vedersi sbucare una bestia feroce da un angolo buio.

Altre informazioni sul progetto OpenLara si trovano su GitHub, mentre per giocare seguite questo indirizzo.