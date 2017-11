I giocatori di Pokemon Go hanno catturato 500 milioni di Pokemon in meno di due giorni

Spronati dall'ultimo evento a tema di Pokemon Go, i giocatori del famoso titolo di realtà aumentata hanno catturato 500 milioni di 'mostriciattoli' tascabili in meno di 48 ore. Niantic ha organizzato l'evento Global Catch Challenge proprio con l'obiettivo di mantenere alto l'interesse su Pokemon Go, chiedendo agli appassionati di catturare complessivamente 3 miliardi di Pokemon in cambio di ricompense in-game.

Alle prime armi con Pokémon Go? Scopri tutti i trucchi nella nostra guida

Più Pokemon vengono catturati e più crescono i premi, fra cui, il Pokemon che verrà inserito nel gioco per un periodo di tempo limitato quando i giocatori raggiungeranno il traguardo principale. Lo stesso vale per, attualmente disponibile solo in Oceania, destinato ad apparire in alcuni territori dell'Asia per qualche giorno.

Gli appassionati di Pokemon hanno tempo fino al 26 novembre per sbloccare tutti i premi messi in palio da Niantic, ma già dopo i primi giorni dell'iniziativa si può dire che sono a buon punto.

Fra le ricompense anche la possibilità di accelerare l'acquisizione dei punti esperienza e video tutorial che spiegano come girare il mondo per trovare i Pokemon più rari. Al di là degli sforzi su Pokemon Go, Niantic sta lavorando su una sorta di seguito del suo gioco di grande successo, Harry Potter Wizards Unite.