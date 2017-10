I Buoni regalo digitali arrivano su Steam

I Buoni regalo digitali rappresentano l'ultima novità rispetto alle opzioni di pagamento di Steam. Si troveranno in vari formati, ovvero buoni fisici da acquistare presso i rivenditori e regali digitali da inviare allo Steam Wallet degli amici.

Il sistema è pensato per semplificare l'invio dei regali agli amici, visto che i nuovi buoni consentono di donare fondi agli amici con cui possono acquistare software o hardware su Steam, così come oggetti in-game. I Buoni regalo in formato fisico, suddivisi in diverse taglie, saranno presto disponibili in "centinaia di rivenditori in tutto il mondo", si legge su Steam.

Per acquistare un Buono regalo digitale bisogna fare il log-in a Steam, selezionare uno dei tagli disponibili e un amico. Steam invierà anche un messaggio personalizzato direttamente all'account Steam dell'amico che riceve il regalo.