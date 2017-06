Fortnite, la risposta Epic a Minecraft arriverà il 25 luglio

Epic Games ha finalmente comunicato delle tempistiche sul rilascio di Fortnite, Action Building game con caratteristiche di gioco simili a Minecraft il cui sviluppo si è parecchio prolungato nel tempo. La versione Accesso Anticipato a pagamento sarà disponibile dal 25 luglio su PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One.

Per iniziare a giocare sin da luglio bisogna acquistare un Fortnite Founder’s Pack, e se si fa il pre-order si accede ai server di gioco dal 21 e si ottiene lo Storm Master Weapon Pack. Ci sono diverse varianti del pacchetto, mentre quella di base costa €39,99, come potete vedere qui. Chi non vuole pagare, invece, può aspettare l'Open Beta, che verrà lanciata nel corso del 2018.

Dal sito ufficiale di Fortnite: "Il mondo di Fortnite adotta un sistema di generazione procedurale sul quale si innestano elementi puzzle precedentemente progettati, tutto per creare uno scenario di gioco sempre interessante da esplorare. Praticamente ogni elemento presente nel mondo virtuale può essere raccolto per ottenere bottino e materiali, quindi usato per la creazione. L’equipaggiamento necessario è sempre a un passo, quando i componenti da creazione sono nell’inventario. Comprendere come utilizzare le risorse acquisite è la chiave strategica per dominare il mondo di Fortnite. Fortnite è sviluppato da Epic con il supporto di People Can Fly (Painkiller) su piattaforma Unreal Engine 4.

Altri dettagli si trovano qui, mentre di seguito vedete il trailer E3 2017.