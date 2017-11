Creative Assembly annuncia primo spin-off di Total War

Non è ancora chiaro a quale tipologia di gioco appartenga Total War Saga: Thrones of Britannia, il gioco appena annunciato da SEGA e Creative Assembly come "primo titolo della nuova serie 'A Total War Saga'".

"L’anno è l’878 d.C., ed è appena terminata l’invasione dei Vichinghi dalla Gran Bretagna. I grandi condottieri vichinghi hanno piantato bene le loro radici, ma gli ambiziosi sovrani dell'Inghilterra, dell'Irlanda, della Scozia e del Galles covano aspirazioni proprie – tra cui il grande re Alfred di Wessex. La Britannia è una fornace di possibilità, da cui si forgerà il modello della moderna Gran Bretagna, attraverso la mappa dettagliatissima della campagna di Total War".

"Dalla premiata serie di giochi strategici, A Total War Saga: Thrones of Britannia mischia immani battaglie in tempo reale con avvincenti campagne a turni, in un periodo cruciale della storia", si legge su Steam. "Anglosassoni, clan gaelici e coloni vichinghi lottano per il dominio".

In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della software house di Horsham possiamo fare qualche congettura sulle caratteristiche di gioco dello spin-off. Creative Assembly ha in passato sviluppato un gioco d'azione in terza persona, ovvero Viking: Battle for Asgard. Sembra riproporre qui la mappa gestionale tipica di Total War: che le battaglie in stile RTS vengano sostituite nello spin-off con sequenze d'azione?

Per il momento c'è il seguente trailer di presentazione, ma interamente cinematografico e senza indizi sul gameplay. Evidentemente Creative Assembly vuole concentrarsi in questa fase più sullo scenario che sugli altri aspetti. Il rilascio è previsto nel corso del 2018.