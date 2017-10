Blizzard sarà presente a Lucca Comics & Games

Blizzard ha confermato che sarà presente all’edizione 2017 di Lucca Comics & Games, che quest’anno si terrà dall’1 al 5 novembre. Il publisher sarà protagonista della manifestazione con un grande stand in piazza Santa Maria, nel centro storico di Lucca, dove gli appassionati potranno giocare a Heroes of the Storm e provare Overwatch sia su PC che su PlayStation 4.

Ci sarà anche una vera e propria locanda di Heartstone nel baluardo adiacente, dove si avrà modo di giocare su tablet e affrontare gli altri avventori. Sono inoltre stati pianificati due eventi esclusivi. Innanzitutto sarà possibile assistere alla cerimonia di apertura della BlizzCon 2017 in diretta dagli USA, che verrà trasmessa venerdì 3 novembre presso la ESL eSports Cathedral di piazza San Romano a partire dalle 19.00.

Sabato 4 novembre ci sarà invece la sfilata dei cosplayer Blizzard, che avrà inizio al baluardo Santa Maria alle 13.00 e terminerà nello stand di Blizzard intorno alle 17.30. Infine, il negozio Blizzard farà la sua prima apparizione a un evento italiano, con il merchandise ufficiale in vendita presso lo stand Blizzard, dove si troveranno oggetti esclusivi della convention.

Ulteriori dettagli su Lucca Comics & Games sono disponibili sul sito ufficiale.